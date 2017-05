Pittsburgh znova po roku alebo prvýkrát Nashville? Začína sa finále NHL o Stanleyho pohár

PITTSBURGH 29. mája (WebNoviny.sk) – Stane sa Pittsburgh prvým tímom po 19 rokoch, ktorý obháji najslávnejší hokejový klubový titul alebo Stanley Cup prvýkrát budú dvíhať nad hlavu hráči Nashvillu?

Odpoveď dá finálová séria na štyri víťazné zápasy, ktorá sa začne v pondelok 29. mája v PPG Paints Arene v Pittsburghu.

O víťazovi sa rozhodne najskôr 5. júna a najneskôr 14. júna. Vtedy by sa v prípade potreby hral rozhodujúci siedmy zápas opäť v Pittsburghu.

Ťažká cesta “tučniakov” do finále

Rozdiel medzi Pittsburghom a Nashvillom na konci základnej časti bol 17 bodov v prospech Penguins (111, resp. 94), ale práve Predators sú typickým príkladom toho, že play-off stiera akékoľvek výhody zo základnej časti.

Tím vedený trénerom Peterom Laviolettom v 1. kole vyraďovacej časti doslova rozprášil najlepšie mužstvo Západnej konferencie Chicago 4:0 na zápasy, v 2. kole bez problémov prešiel cez St. Louis (4:2) a vo finále konferencie si rovnakým zápasovým skóre poradil s Anaheimom.

Pittsburgh pod vedením Mika Sullivana mal ako favorit o čosi zložitejšiu cestu do rozhodujúcej série o titul.

V 1. kole ešte relatívne hladko zdolal Columbus 4:1 na zápasy, v druhom však v súboji označovanom ako predčasné finále potreboval až 7 zápasov na prekonanie odporu Washingtonu a ďalších 7 stretnutí museli Crosby a spol, odohrať vo finále Východnej konferencie proti outsiderovi z Ottawy.

Predators zabojujú o prvý Stanley Cup

Kým Predators zabojujú o prvú trofej v klubovej histórii od vstupu do NHL v roku 1998, rokmi skúseností podkutejší “tučniaci” sa z jej zisku radovali dosiaľ štyrikrát (1991, 1992, 2009, 2016).

Pittsburgh sa môžu stať prvým tímom s dvoma víťaznými zárezmi v rozpätí dvoch rokov po Detroite Red Wings, ktorému sa to podarilo v rokoch 1997 a 1998.

“Musíme sa pripraviť na odlišný typ súpera ako bola Ottawa. Majú rýchlych útočníkov, hrajú aktívnu obranu a vzadu ich istí výborný brankár Rinne,” povedal Chris Kunitz pred začiatkom finálovej série na webe NHL.

Účasť v rozhodujúcej sérii o víťaznú trofej, hoci znova po roku, neberie kapitán Pittsburghu Sidney Crosby ako samozrejmosť.

“Vidíme to ako ďalšiu veľkú šancu, ktorú máme pred sebou. Finále neberieme tak, že sme v ňom boli aj vlani a teraz zase. Sú tu predsa iní hráči, ale zhodneme sa, že finále je dôvod, prečo tvrdo pracujeme počas celej sezóny. Nestáva sa často, aby sme dostali takú príležitosť, a vážime si to,” uviedol Sidney Crosby.

Malkin a Crosby sa môžu dostať pred legendy

Práve Crosby a spolu s ním Rus Jevgenij Malkin sú dlhodobo dve veľké osobnosti, na ktorých produktivite, skúsenostiach a vodcovských schopnostiach môžu Penguins stavať v hre proti akémukoľvek súperovi.

Malkin s 24 (7+17) a Crosby s 20 bodmi (7+13) sú momentálne dvaja najproduktívnejší hráči play-off a práve oni dvaja sa v prípade zisku Stanley Cupu môžu dostať pred dve legendy Pittsburghu Maria Lemieuxa a Jaromíra Jágra. Tí slávni pohár vybojovali v 90. rokoch 20. storočia “len” dvakrát.

“Crosby a Malkin už raz v minulosti zažili situáciu, že sa dostali do finále o Stanleyho pohár rok po roku. Oni presne vedia, čo v takom prípade robiť,” uviedol obranca Pittsburghu Brian Dumoulin.

Tréner Nashvillu Peter Laviolette si myslí, že jeho tím musí zabrať už na začiatku série, keď sa dvakrát predstaví v Pittsburghu.

“Pôjdeme k nim po úspech. Ak sa nám podarí u nich zvíťaziť, bude to veľké plus pre naše sebavedomie. Jeden zápas by sme tam mohli získať. Postúpili sme z poslednej priečky, preto sme zvyknutí začínať u súpera a chceme z toho vyťažiť,” cituje Lavioletta portál NHL.

Peter Laviolette sa stal štvrtým trénerom v histórii NHL, ktorý sa prebojoval do finále o Stanleyho pohára s tromi rôznymi mužstvami. V roku 2006 sa tešil z najcennejšej hokejovej klubovej trofeje ako kouč Caroliny Hurricanes, o štyri roky neskôr stál vo finále s Philadelphiou Flyers.

Predchádzajúci traja tréneri, ktorí dosiahli finále s troma rôznymi tímami, boli Dick Irvin, Scotty Bowman a Mike Keenan.

Program finále NHL o Stanleyho pohár:

Pittsburgh Penguins – Nashville Predators