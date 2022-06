Pivá a radlery z hurbanovského pivovaru získali sedem ocenení na súťaži Slovenská pivná korunka

Tradičná degustačná súťaž Slovenská pivná korunka 2022 spoznala svojich víťazov. Z 15. ročníka podujatia si odniesli ocenenia aj značky Zlatý Bažant, Corgoň a Desperados ktoré získali spolu sedem pivných koruniek – dve zlaté, dve strieborné a tri bronzové. V kategórii Osobnosť slovenského pivovarníctva a sladovníctva bol za významný prínos v odvetví ocenený Tomáš Ševčík, manažér hurbanovskej sladovne.

Tomáš Ševčík. Foto: HEINEKEN Slovensko

Po ročnej pauze zapríčinenej pandémiou sa opäť konala súťaž o najlepšie slovenské pivá. Odborná porota Slovenskej pivnej korunky hodnotila prihlásené vzorky v 11 kategóriách a medzi nimi bodovali aj pivá a radler z hurbanovského pivovaru.

Zlatý Bažant Tmavé získal v kategórii Tmavé a polotmavé filtrované pivá zlatú pivnú korunku. V kategórii Nealkoholické pivá sa na popredné miesta dostal Zlatý Bažant 0,0 % Extra Horké so ziskom striebornej pivnej korunky. V kategórii na Slovensku obľúbených svetlých ležiakov – Svetlé pivá filtrované (extrakt v pôvodnej mladine do 10 %) získal zlatú pivnú korunkou Corgoň 10% a bronzovú korunku Zlatý Bažant 10%. V kategórii Svetlé pivá filtrované (extrakt v pôvodnej mladine do 12 %) bodoval Corgoň 12 % so ziskom bronzovej pivnej korunky. Rovnako bronz získalo v kategórii Ochutené alkoholické pivá Desperados Lime. Hurbanovské pivo opäť bodovalo aj medzi Miešanými nealkoholickými nápojmi typu radler, konkrétne Zlatý Bažant Radler 0,0% Citrón Baza & Mäta získal striebornú korunku.

Foto: HEINEKEN Slovensko

Odovzdávanie ocenení sa konalo po ročnej pauze, spôsobenej nepriaznivou pandemickou situáciou. Za značky z portfólia spoločnosti HEINEKEN Slovensko prevzala ocenenia Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov. „Ocenenia, ktoré získali naše pivá na prestížnej slovenskej degustačnej súťaži Slovenska pivná korunka 2022 si veľmi vážime. Patria všetkým kolegyniam a kolegom. Tešíme sa, že po istej pauze sme mohli opäť stráviť spoločné chvíle a vychutnať si pôžitok z piva v spoločnosti pivovarníkov, sladovníkov a priateľov piva. To, že naše pivá oceňujú nielen spotrebitelia, ale aj odborná porota, je pre nás dôkazom toho, že to, čo robíme, robíme najlepšie, ako vieme. Práca s pivom nás baví, pivo je nápoj, ktorý spája a my v HEINEKEN Slovensko veríme, že spoločne strávené chvíle inšpirujú svet k lepšiemu,“ uviedla H. Windisch.

Foto: HEINEKEN Slovensko

O súťaži

Súťaž Slovenská pivná korunka organizuje Slovenské združenie výrobcov piva a sladu od roku 2006, pričom od roku 2010 sa do súťaže zapájajú aj remeselné pivovary. Súťaž prebieha formou anonymnej degustácie, vďaka čomu je zachovaná objektivita a nezávislosť. Slovenská pivná korunka sa každoročne organizuje pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

