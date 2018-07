Pivovar Šariš rozdá tisíce eur. O časti peňazí rozhodnú ľudia

PREŠOV 11. júla 2018 (WBN/PR) – Šariš je náš domov a záleží nám na tom, ako sa darí celému regiónu. Pivovar Šariš tento rok prostredníctvom grantového programu Šariš ľuďom podporí sumou 16-tisíc eur sedmičku projektov, ktoré zlepšia život regióne. O časti peňazí budú rozhodovať aj ľudia, ktorí odteraz až do 25. augusta môžu hlasovať za najlepší projekt. Ten získa špeciálnu prémiu vo výške tisíc eur. Peniaze organizácie nemusia investovať do projektu, ale môžu ich využiť na svoj vlastný rozvoj.

Pivovar Šariš aj v roku 2018 pokračuje vo svojom grantovom programe, ktorým napomáha rozvoju Prešovského kraja. Organizácie sa však prvýkrát neuchádzajú len o priazeň odbornej poroty. „Tento rok sme sa rozhodli do hlasovania zapojiť aj východniarov. Práve oni najlepšie vedia zhodnotiť, ktorý z projektov bude pre nich najväčším prínosom,“ vraví Ján Čerkala, manažér závodu Pivovar Šariš.

Ľudia sa môžu do hlasovania zapojiť viacerými spôsobmi. Projekty môžu podporiť cez stránku www.sarisludom.sk alebo cez putovný informačný panel, ktorý nájdu na každom zo série podujatí My sme východ, a to konkrétne v Prešove, Humennom, Bardejove, Vranove nad Topľou či Michalovciach. „Prémiu môže víťazná mimovládna organizácia či združenie využiť na svoj vlastný rozvoj a profesionalizáciu. Veríme, že hlasujúci to budú vnímať ako odmenu, ktorou ocenia úsilie a prácu ľudí, ktorí robia ich okolie ešte krajším,“ zhodnotil Čerkala.

Ktorý projekt podporíte svojim hlasom?

Z prihlásených projektov v tomto ročníku uspelo sedem organizácií, ktorých práca opäť skrášli a zatraktívni región Šariša nielen pre domácich obyvateľov, ale aj pre turistov. Prvý z projektov sa zameria na obnovu dvoch studničiek v Čergovskom pohorí, oživí sa aj „retro“ zastávka s galériou. Zámerom projektu, ktorý bude realizovaný v obci Fintice, je obnova erbovej sály v miestnom kaštieli. Po rokoch ho tak opäť budú skrášľovať fresky, ktoré bude môcť obdivovať široká verejnosť.

Z grantového programu sa tento rok podporí aj konzervovanie múrov bašty č. 6, známej ako Alžbetka, na hrade Šariš. Po úpravách by tam mala vzniknúť aj expozícia alchýmie. Na unikátnu exteriérovú galériu sa zmení vďaka podpore Pivovaru Šariš murované oplotenie v centre Prešova, na ktorom pribudne originálne spracovanie malieb pamiatok kraja.

Jeden z víťazných projektov sa zameria aj na Soľnohrad, kde pribudne drevený prístrešok, ktorý bude slúžiť nielen návštevníkom hradu či dobrovoľníkom, ale aj na kultúrne podujatia. Vďaka grantovému programu vznikne aj 2,5 km dlhá cyklotrasa, ktorej zámerom je prepojiť obec Ladomírov s neďalekým observatóriom. Súčasťou cyklochodníka má byť aj odpočinková zóna.

Na novú oddychovú zónu sa môžu tešiť aj v Giraltovciach. Vznikne v okolí sochy spiaceho leva z čias prvej svetovej vojny. Vďaka projektu ju obnovia a osvetlia.

Kto získa prémiu, bude jasné po lete

Projekty, ktoré získali grantový príspevok, vybrala komisia programu Šariš ľuďom zložená zo zástupcov Pivovaru Šariš, členov správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš a miestnych odborníkov pre regionálny rozvoj.

Ľudia budú môcť za svoj obľúbený projekt hlasovať až do 25. augusta a víťaz bude slávnostne vyhlásený počas Dňa otvorených dverí Pivovaru Šariš, ktorý sa bude konať 1. septembra.

Grantový program pomáha dlhodobo

Na projekty zamerané na rozvoj turizmu, obnovu pamiatok a ďalších významných symbolov východu aj tento rok Pivovar Šariš vyčlenil 16-tisíc eur. V tomto ročníku prvýkrát o časti pridelených prostriedkov rozhoduje aj verejnosť.

Grantový program Šariš ľuďom (predtým pod hlavičkou Občianska voľba) už cez desaťročie podporuje vybrané neziskové organizácie či občianske združenia, ktoré v kraji pôsobia. Za posledných bezmála 15 rokov spoločnosť darovala takmer 300-tisíc eur na celkovo 152 projektov.