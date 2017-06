PLACEBO už onedlho na Slovensku

Predskokanom bratislavského koncertu bude ADALBERT

Bratislava, 13.6.2017 ( WBN/PR ) – Kultová kapela PLACEBO oslavuje svoje 20. výročie veľkolepým svetovým turné. Dvadsaťročnicu oslávi aj s fanúšikmi na Slovensku. Už v nedeľu 25. júna odohrá Placebo svoj koncert v AEGON Aréne v Bratislave. Funkciu predskokana na ich koncerte prevezme umelec známy pod pseudonymom Adalbert. Iba 25-ročný spevák a skladateľ je autorom všetkých svojich skladieb. Významný posun v jeho kariére znamenala súťaž Demovnica Rádia_FM, keďže v nej uspel a nahral svoje prvé EP. Hudba, ktorú Adalbert ponúka, je typická temnými melódiami, frontman kapely rád experimentuje s elektronickou hudbou, cítiť je aj vplyv žánrov ako post-rock a grunge. Vzorom v jeho tvorbe je jednoznačne aj kapela Placebo. Najnovšou ukážkou jeho tvorby je singel Ghost:

Kapela PLACEBO minulý rok vydala album A Place For Us To Dream – 20 Years Of Placebo, ktorý obsahuje aj singel Jesus´ Son. Novinkou je aj videoklip k skladbe Life´s What You Make It:

Klip je venovaný pracovníkom v kenskej oblasti Agbogbloshie, ktorá sa zmenila z mokrade na obrovskú skládku odpadu. Ročne sa sem dovezú milióny ton elektronického odpadu z vyspelých krajín, najmä z Ameriky. V klipe sú zábery z obrovskej skládky odpadu, kde mladí muži a chlapci rozoberajú a rozbíjajú elektroniku, aby z nej vydolovali kovy, ktorých predajom sa živia. Miestni obyvatelia odpad denne spaľujú, čím sa do ovzdušia a pôdy dostávajú toxické látky, kvôli čomu si ghanská metropola Akkra vyslúžila smutné prvenstvo v rebríčku najtoxickejších miest na Zemi. Refrén skladby kapely Placebo „život je taký, aký si ho spravíš“ v tomto podtexte dostáva celkom nový rozmer, ktorý podčiarkuje posolstvo v závere klipu: „Keď sa zbavíš svojho mobilu, počítača a domácich spotrebičov, tvoj odpad často putuje naprieč oceánmi do Agbogbloshie…“

Londýnska formácia Placebo v zložení Brian Molko a Stefan Olsdal má na konte osem albumov, vrátane najnovšej kompilácie A Place For Us To Dream. Veľké oslavy dvadsaťročnice odštartovalo Placebo už minulý rok a 25. júna odohrajú koncert v Bratislave. Ich štýl je rockový, siaha do alternatívy aj glam rocku. Kritici v ich hudbe nachádzajú aj prvky brit popu, gothic rocku, pop rocku… Jedno je však isté – Placebo má nezameniteľný zvuk podčiarknutý skvelým hlasom Briana Molka.

20 YEARS OF PLACEBO World Tour

BRATISLAVA – AEGON ARÉNA

NEDEĽA 25. JÚN 2017

