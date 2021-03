Plán obnovy je podľa Hegera vo finálnej fáze, návrh zákona ide do pripomienkového konania

aktualizované 8. marca 12:49

Ministerstvo financií SR dalo do pripomienkového konania zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Ide o legislatívne podklady, podľa ktorých by sa mal následne riadiť komplexný návrh plánu obnovy. Čiže zákon zatiaľ konkrétne sumy a prerozdelenia nerieši, len upravuje legislatívne podmienky pri realizácii mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Ide o podmienky poskytovania finančných prostriedkov, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy pri vykonávaná tohto mechanizmu. Deň nadobudnutia účinnosti zákona sa navrhuje na 1. júl 2021.

Úpravy v alokáciách

Samostatné pripomienkové konanie by sa malo týkať aj konkrétneho plánu obnovy, dokument je vo finálnej fáze. Podľa odhadov rezortu by zhruba v polovici apríla mali ísť dokumenty na rokovanie vlády. Ambíciou je prejsť legislatívnymi krokmi tak, aby návrh plánu obnovy mohli najneskôr ku koncu apríla poslať Európskej komisii.

Oproti pôvodnej verzii materiálu, ktorý zverejnili pred Vianocami, nastali mierne úpravy v alokáciách. Stále však platí, že najvyššia suma by mala smerovať do zelenej ekonomiky, a to cez dve miliardy eur. Do zdravotníctva by malo ísť 1,45 mld. eur, v oblasti efektívneho štátu a digitalizácie sa plánuje alokácia vo výške 1,033 mld. eur. Vzdelávanie počíta s alokáciou 800 mil. eur a veda, výskum a inovácie so 700 mil. eur.

Silný dôraz na reformy

Ako na pondelkovej tlačovej konferencii povedal minister financií Eduard Heger, dokument plánu obnovy je stále otvorený. „Netvrdím, že každá pripomienka bude prijatá, ale každý zmysluplný návrh posúdime,“ uviedol Heger. Hlavnou výzvou podľa neho je to, aby Slovensko začalo dobiehať vyspelé krajiny EÚ. Plán obnovy je najmä o štrukturálnych reformách a plánoch na ďalších šesť rokov.

Čo sa týka podpory podnikateľského prostredia, plán obnovy sa nevenuje pomoci. Na to tu máme iné projekty, ako je napríklad aj dočerpávanie EÚ fondov. Plán obnovy je štrukturálny dokument na to, aby sa Slovensko posunulo vpred. „Preto je kladený silný dôraz na reformy,“ povedal Heger. A na to, aby bolo kvalitné podnikateľské prostredie, je potrebná stabilita a jednoduchosť, zdravé konkurenčné prostredie, je potrebné odstrániť byrokraciu, dosiahnuť rovnosť príležitostí, a to práve cez reformy.

Zhoda na koaličnej úrovni

Dôležitou reformou je podľa Hegera napríklad daňovo-odvodová reforma, pri ktorej je však potrebná koaličná dohoda a diskusia v tejto oblasti ešte neskončila. Plán obnovy myslí aj na zdravé verejné financie. Lepšie a udržateľné hospodárenie štátu zabezpečia riešenia, ktorých súčasťou je aj dôchodková reforma.

Podľa vyjadrení ministerstva financií je pri pláne obnovy v zásade zhoda na koaličnej úrovni, aj na alokáciách a aj na jednotlivých komponentoch, no Heger nevylúčil možné pripomienky. Konečná zmluva sa bude podpisovať s Európskou komisiou, no stále v nej bude priestor na zmeny. Opravný plán je možné poslať podľa ministerstva do Bruselu k 30. aprílu 2022.