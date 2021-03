Planétka Apophis netrafí Zem, ale preletí veľmi blízko. Astronómovia zo SAV pomáhajú spresniť jej dráhu

Astronómovia zo Slovenskej akadémie vied (SAV) pomáhajú spresniť dráhu planétky Apophis, pri ktorej bol predpoklad, že sa zrazí so Zemou. Informovala o tom hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

Prvé výpočty dráhy tejto planétky, objavenej v roku 2004, ukazovali 2,7 percentné riziko, že sa v roku 2029 zrazí so Zemou. Nasledujúce výskumy zrážku so Zemou vylúčili, no prelet bude mimoriadne blízky.

Vedci pozorujú planétku niekoľko nocí

Gáliková priblížila, že planétku Apophis astronómovia zo SAV z pracoviska na Skalnatom plese pozorujú a skúmajú niekoľko nocí. Svojimi meraniami chcú totiž prispieť k spresňovaniu dráhy, ktorá sa mení nielen gravitačnými vplyvmi Zeme a Mesiaca, ale aj vplyvom tepelného Jarkovského efektu.

Vtedy dochádza k drobnej zmene trajektórie a merateľnej zmene rotácie telesa. V prípade tepelného Jarkovského efektu plánujú vedci spresniť niektoré jeho fyzikálne parametre.

Pozorovaný objekt má zrejme oválny tvar

Planétka má povrch pokrytý najmä z kremičitanov, výrazne oválny tvar a odhadované rozmery 450 metrov v najdlhšej a 170 metrov v najkratšej osi.

„Buď sa jedná o veľmi pretiahnuté jedno teleso alebo dve menšie spojené navzájom akýmsi krkom,“ opísal pozorovaný objekt Marek Husárik z Astronomického ústavu SAV. Dodal, že aj počas prvých nocí videli efekt rotácie tohto značne pretiahnutého elipsoidu, keď sa jeho jasnosť každou pozorovanou nocou kolísavo mení.

Jav bude pozorovateľný voľným okom

Od Zeme bude planétka v piatok 5. marca vzdialená 17 miliónov kilometrov. Najtesnejší prelet by mal podľa výpočtov nastať 13. apríla 2029. V danom termíne by sa objekt mal nachádzať vo vzdialenosti 31 200 kilometrov od povrchu Zeme.

„Je to úžasne blízko, pretože v o málo väčšej vzdialenosti 36 000 kilometrov obiehajú Zem geostacionárne družice,“ zdôraznil Husárik. Z územia Slovenska bude tento jav pozorovateľný približne hodinu pred polnocou v súhvezdí Raka, a to voľným okom.

Planétka Apophis nesie meno staroegyptského boha z temného podsvetia Apepa, ktorý sa pokúša pohltiť loď boha Slnka Ra a pripraviť tak ľudí o svetlo.