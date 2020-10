Plánované púte do Šaštína nebudú, za rozhodnutím baziliky stojí vládne obmedzenie počtu

Plánované októbrové púte v Národnej svätyni – v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sa neuskutočnia. Na svojej webovej stránke o tom informuje web bazilika.sk.

„Obmedzenie maximálneho počtu osôb zhromaždených v rovnakom čase na slávení bohoslužieb na 50 výrazne zasiahlo aj do pripravovaných púti v Národnej svätyni – v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Plánované októbrové púte boli zrušené,“ uvádza web bazilika.sk.

Ide o púte ružencových bratstiev, púte za svetlom radosti, púte abstitentov, spoločenstva Modlitby za kňazov a putovania relikvie sv. Jána Mária Vianneyho.

„Putovanie do Šaštína už nahlásených skupín pútnikov do 50 osôb sa môže uskutočniť. Nechávame to však na zodpovednom zvážení organizátorov. V prípade zrušenia púte to, prosím, oznámte na našom infocentre,“ priblížili pavlíni, ktorú baziliku spravujú.