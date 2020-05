Plánovanie pracovných síl v dôsledku pandémie

Mnoho spoločností v súčasnosti čelí prudkým výkyvom v dopyte, čo má dopad aj na pracovnú vyťaženosť zamestnancov. Spoločnosť Déhora prináša niekoľko odporúčaní, ako môžu spoločnosti zvýšiť svoju prevádzkovú flexibilitu a ušetriť náklady.

Takmer všetky spoločnosti v súčasnosti čelia dopadom pandémie koronavírusu na svoje podnikanie a hľadajú spôsoby, ako sa vysporiadať s náhlym a neplánovaným znížením, alebo naopak zvýšením dopytu po svojich produktoch a službách. Niektoré firmy momentálne nemajú pre svojich zamestnancov prácu, zatiaľ čo iné riešia ich nedostatok. Mnoho z nich taktiež po novom prešlo na prácu z domu, aj keď na takéto nastavenie neboli, resp. nie sú dostatočne pripravené. Poradenská spoločnosť Déhora, ktorá sa zaoberá plánovaním pracovných síl v zmenových prevádzkach, sa preto rozhodla v tomto náročnom období svojich klientov podporiť. Prináša firmám praktické tipy ako sa rýchlo a flexibilne prispôsobiť aktuálnemu stavu na trhu.

Plánovacia aplikácia zvládne komunikáciu medzi všetkými zamestnancami

Plánovacia aplikácia Quinyx je navrhnutá tak, aby zabezpečila rýchlu a jednoduchú komunikáciu medzi zamestnávateľom a zamestnancami na všetkých úrovniach vrátane robotníckej sféry, kde často neexistuje žiadny priamy komunikačný kanál s výnimkou toho osobného. Aplikácia umožňuje zamestnávateľom priebežne informovať všetkých zamestnancoch o situácii vo firme, personálnych požiadavkách, zmenách otváracej doby a nových opatreniach či postupoch v dôsledku pandémie a zároveň efektívne plánovať zmeny podľa okamžitej potreby. Komunikačný modul tejto aplikácie je teraz dostupný bezplatne na šesť mesiacov.

Využitie tzv. konta pracovného času napomáha flexibilite

Slovenská legislatíva umožňuje firmám reagovať na meniacu sa potrebu práce využitím konta pracovného času zamestnancov. S jeho nasadzovaním vo firmách má svoje skúsenosti aj Déhora. Spoločnosti tak majú možnosť kompenzovať obdobie, keď nemajú pre zamestnancov dostatok práce, s obdobím, keď nestíhajú. Vďaka kontám pracovného času získajú okamžitú flexibilitu a zároveň zabezpečia pre svojich zamestnancov stály príjem.

Plánovanie zmien v núdzovom režime

Zatiaľ čo niektoré odvetvia vplyv krátkodobého dopytu či zníženie potrieb už výrazne pocítili, iné odvetvia sú sotva schopné zvládnuť momentálny nápor práce. Problémy sa dajú riešiť dočasnou zmenou rozvrhu zmien a využiť tak zamestnancov tam, kde ich treba najviac. Déhora dokáže nastaviť krátkodobé zmenové modely, ktoré firme zabezpečia potrebnú flexibilitu. Dajú sa využiť, ak nastali zmeny v počte pracovných hodín, ktoré sa pohybujú pod bežným normálom, aj pre plný úväzok. Déhora však ponúka oveľa viac možností, ktoré sa dajú aplikovať na rôzny počet dní aj pracovných tímov. Tieto zmenové modely je možné aplikovať na takmer pre všetky odvetvia – zdravotníctvo, maloobchod, call centrá a logistiku alebo výrobu. Je dôležité, aby všetky aktivity v oblasti plánovania pracovnej sily pokračovali aj v dobe, keď firma funguje v provizórnom režime. Déhora dokáže pomocou vzdialeného prístupu prevziať úlohu plánovača zmien alebo vyškoliť potenciálnych náhradných plánovačov.

Práca z domu by mala mať svoje pravidlá

Mnoho spoločností v posledných týždňoch prešlo na model práce z domu, čo bol pre mnohé z nich úplne nový a náročný krok. Pokiaľ sa spoločnosť rozhodne pristúpiť na tzv. home office a využívať tento spôsob práce dlhodobo, mala by stanoviť jasné pravidlá, a to ako zákonné, tak provizórne. Pre firmy, ktoré sa s prácou na doma stretávajú prvýkrát, má Déhora pripravených niekoľko rád, ktoré im presun do domácej kancelárie pomôžu uľahčiť. Ich dodržiavanie súčasne tieto spoločnosti pripraví aj do budúcnosti. V prípade potreby sú konzultanti spoločnosti Déhora aj naďalej k dispozícii nielen pre online poradenstvo, ale aj pre implementáciu a prispôsobenie vhodných softvérov určených pre plánovanie pracovnej doby.

