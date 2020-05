Platforma People + Work Connect pomáha udržať zamestnanosť počas koronakrízy

Zamestnávatelia, ktorí plánujú hromadné prepúšťanie, majú možnosť komunikovať s firmami s nedostatkom pracovnej sily. Pomáha im v tom iniciatíva People + Work Connect, ktorá vznikla ako reakcia na aktuálnu krízu na trhu práce vyvolanú pandémiou ochorenia COVID-19. Nová iniciatíva je založená na analytickej platforme spoločnosti Accenture a je možné sa do nej zapojiť bezplatne.

Myšlienka iniciatívy People + Work Connect sa zrodila na HR oddeleniach spoločností Accenture, Lincoln Financial Group, ServiceNow a Verizon. Platformu pre spoluprácu vytvorila spoločnosť Accenture. Realizácia celého projektu, od prvotnej idey až po spustenie, trvala iba 14 dní. Obratom sa do nej zapojilo množstvo spoločností vrátane ADM, Baxter, Blue Apron, Cargill, Frito-Lay, Lincoln Financial Group, Marriott, Mondelēz International, Nordstrom, ServiceNow, Walmart a Zenefits. Iniciatíva očakáva, že do platformy sa prihlási ďalších 250 spoločností a čoskoro budú pridané aj pracovné pozície vo verejnom sektore.

Business-to-business (B2B) platforma umožňuje rýchlu výmenu informácií o zamestnancoch, ktorí boli prepustení alebo čerpajú nútenú dovolenku. Firmy, ktoré aktuálne zháňajú zamestnancov, tak môžu bezplatne kontaktovať spoločnosti plánujúce prepúšťať. Platforma je medzinárodná a prepája rôzne odvetvia, čo zvyšuje potenciál rozmiestniť ľudí z jedného odvetvia do iných odborov, ak si vyžadujú podobné zručnosti. To prispieva k skracovaniu komplexného a často zdĺhavého procesu opätovného hľadania zamestnania. Platforma dokáže analyzovať verejné a agregované dáta o pracovnej sile podľa kategórií, akými sú lokalita alebo skúsenosti.

People + Work Connect vytvára inkluzívnu komunitu, ktorá dokáže spolupracovať a pomáhať ľuďom s hľadaním práce v odboroch, kde sa črtajú nové príležitosti. „Iniciatíva People + Work Connect spracováva prehľad o spoločnostiach, ktoré aktuálne hľadajú nových ľudí na konkrétnom mieste, čím zmierňuje ekonomické a sociálne dopady koronakrízy a pomáha nám spoločne meniť životy tisícom ľudí,“ uvádza Ellyn Shook, riaditeľka ľudských zdrojov Accenture.

„Život prináša mnoho dôležitých okamihov vrátane náročných. Ľudia si zapamätajú tých, ktorí sa im aj v kritických časoch rozhodli pomôcť,“ hovorí Lisa M. Buckingham, výkonná viceprezidentka a riaditeľka ľudských zdrojov Lincoln Financial Group. „Malú skupinu vrcholových HR manažérov spojila snaha nad rámec ich bežného podnikania.“

Pat Wadors, chief talent officer zo ServiceNow, vysvetľuje, že „táto kríza spôsobila masívny úbytok pracovných miest a ľudia potrebujú pomôcť s hľadaním práce. Technológia, ktorá prepája pracovnú silu s firmami s voľnými pozíciami, naozaj slúži ľuďom. Spolu dokážeme pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.“

„Aj keď impulzom pre vznik iniciatívy People + Work Connect bola pandémia, očakávame, že sa tento typ spolupráce stane normou,“ hovorí Christy Pambianchi, výkonná viceprezidentka a riaditeľka ľudských zdrojov v spoločnosti Verizon. „Je načase začať budovať pracovnú silu, ktorú dnes a ani v budúcnosti nič neprekvapí.“

