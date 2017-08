Ministerstvo školstva už zmluvy podpísalo, firmám bude musieť zaplatiť, tvrdí OĽaNO-NOVA

BRATISLAVA 14. august – Hnutie OĽaNO-NOVA uvádza, že Plavčan nevyvrátil pochybnosti o oboch eurofondových výzvach a nepovedal, ako konkrétne bude SNS situáciu riešiť.

Hnutie zdôrazňuje, že Plavčan nepovedal, čo urobí preto, aby sme 600 miliónov eur použili zmysluplne a pomohli slovenským výskumníkom a firmám a nemuseli ich vracať do rozpočtu EÚ. Veronika Remišová z hnutia tiež upozorňuje, že pri výzve na podporu priemyselno-výskumných centier sú podpísané zmluvy na veľkú väčšinu projektov.

Sankcie majú presvedčiť o odstúpení

“Hoci Plavčan hovorí, že firmám zatiaľ nevyplatil ani euro, dobre vie, že pre podpísané zmluvy im bude musieť všetko pekne zaplatiť. Ak sa už táto výzva nedá zrušiť, ministerstvo by malo v prvom rade rozdeliť projekty na zmysluplné na jednej strane a predražené alebo bez nádeje na úspech na druhej strane. Pochybné projekty by mali byť okamžite kontrolované,” uvádza hnutie OĽaNO-NOVA s tým, že prísne kontroly a hrozba sankcií zo strany ministerstva by mohli majiteľov firiem bez skúseností s výskumom presvedčiť, aby súhlasili so zrušením podpísaných zmlúv.

Rozklad systému eurofondov

Prezenáciu zazmluvnených projektov vníma OĽaNO ako nezmysel. “Ako môže verejnosť hodnotiť zmysluplnosť vysoko odborných projektov ako napríklad zásobník energie na princípe rotujúceho telesa, gama radiačnú záťaž sklovláknitých izolácií alebo výskum spojený s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. To je cirkus, ktorý sme ešte nezažili a rozklad celého systému fungovania eurofondov v priamom prenose,” uvádza OĽaNO.

Hnutie tiež dodáva, že nie je chyba hodnotiteľov, že hodnotili projekty v oblastiach, kde nemajú skúsenosti. “Je chyba ministerstva, že im také projekty dalo hodnotiť a tento korupčný systém vytvorilo. Na každej podpísanej zmluve je meno pána Plavčana, minister sa predsa nemôže tváriť, že konanie jeho podriadených sa ho netýka,” dodalo OĽaNO.