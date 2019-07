Plážové volejbalistky Štrbová a Dubovcová na svetovom šampionáte zvíťazili a postúpili do play-off

Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Andrea Štrbová s Natáliou Dubovcovou postúpili na majstrovstvách sveta v nemeckom Hamburgu do play-off.

Slovenky, ktoré sú 26. vo svetovom rebríčku, v utorok predpoludním v treťom zápase zdolali mexický pár Martha Revueltová, Zaira Alejandra Orellanová 2:0 (16, 9) a v hodnotení základnej L-skupiny obsadili po dvoch víťazstvách a jednej prehre konečné druhé miesto.

Z prvej priečky postúpili ďalej Brazílčanky Bárbara s Fernandou. Aj Fínky Taru Lahtiová-Liukkonenová, Anniina Parkkinenová ešte majú šancu na prienik ďalej.

Potvrdili rolu favoritiek

„Som šťastná, že sme vyhrali a potvrdili rolu favoritiek. Prvý set bol z našej strany ešte trochu rozpačitý, predsa len, byť favoritom nie je jednoduché, ale zvládli sme to. Druhý set už bol pokojnejší a odrazilo sa to aj na výsledku. V tomto chladnejšom počasí sa mi hralo dobre, mám to radšej než štyridsať stupňov a teplo na odpadnutie. Som rada, že sme splnili cieľ a teraz si počkáme, aké súperky nám žreb určí,“ uviedla Andrea Štrbová podľa oficiálnej stránky Slovenskej volejbalovej federácie.

Mená súperiek v boji o osemfinále ešte Slovenky nepoznajú, dozvedia sa ich neskôr. Najbližšie sa Štrbová s Dubovcovou predstavia v súťažnom súboji vo štvrtok 4. júla.

V prvom sete spravili pár chýb

Priamo do play-off postupujú dva najlepšie tímy z každej skupiny a štyri najlepšie dvojice z tretích miest. Ďalších osem družstiev z tretích miest bude bojovať v play-off o postup do vyraďovacej časti.

„V prvom sete sme spravili pár chýb, v druhom sme sa upokojili. Museli sme potvrdiť úlohu favorita, v druhom sete z nás nervozita opadla a splnili sme plán. Na začiatku druhého setu mi tam padlo pár es, chytili sme dobrý rytmus a podarilo sa nám viac aj ubrániť. Teraz už len budeme čakať, ako dopadnú ďalšie stretnutia a koho dostaneme do play-off,“ dodala Dubovcová.