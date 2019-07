Aktualizované: Plážové volejbalistky Štrbová a Dubovcová na svetovom šampionáte prehrali dramatický zápas

aktualizované 3. júla 16:07

Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Andrea Štrbová s Natáliou Dubovcovou skončili svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v nemeckom Hamburgu v šestnásťfinále. Švajčiarkam Tanji Hüberliovej a Nine Betschartovej podľahli v dramatickom stretnutí 1:2 na sety (16, -16, -14).

„V tejto chvíli je to veľké sklamanie, súperky boli hrateľné. Bolo to mimoriadne tesné a prehra v tajbrejku o dva body – na takomto turnaji – bude ešte dlho mrzieť. V prvom sete sme ich zatlačili podaním, keď sa trochu dostali do hry, prišli od nás ďalšie esá. V druhom sete však prišlo niekoľko našich chýb, súperky sa nadýchli a začali hrať lepšie. Tajbrejk je naozaj lotéria, kľúčové bolo vyhrať druhý set. V tajbrejku sme verili až do konca, že sa to otočí a keď sme vyrovnali na 14:14, myslela som si, že sa nám podarí obrať. Žiaľ, nevyšlo to,“ uviedla pre svf.sk Dubovcová.

Štrbová doplnila: „Sme smutné, chýbal kúsok. Bojovali sme do konca, ani za stavu 10:14 sme si ani na okamih nepripustili, že by sme mohli prehrať. Žiaľ, nevyšlo to, aj to prináša šport. Švajčiarky zatlačili servisom oveľa viac ako my, aj keď celkovo nás ničím veľmi neprekvapili. Hrali to, čo sme očakávali. Premiérový šampionát však napriek tejto prehre budem celkovo určite hodnotiť pozitívne.“

Slovenky v tomto zložení absolvovali premiéru na podujatí tohto rangu. Švajčiarská dvojica Tanja Hüberliová, Nina Betschartová postúpila do osemfinále, ale na súperky si musia ešte počkať.