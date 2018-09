Plynovod Eastring má zvýšiť energetickú bezpečnosť a znížiť cenu plynu pre spotrebiteľov

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) – Plynovod Eastring má zvýšiť energetickú bezpečnosť a znížiť cenu plynu pre konečných spotrebiteľov. Konštatoval to na prezentácii výsledkov štúdie uskutočniteľnosti plynovodu Eastring podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Štúdia analyzovala prepojenie Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska.

„Slovensko hrá viac ako 50 rokov významnú úlohu z hľadiska tranzitu plynu z východu na západ Európy,“ uviedol minister hospodárstva Peter Žiga. Podľa neho už nestačí pozerať sa len na tento tranzit, veľkou výzvou pre Slovensko aj plynárenské spoločnosti na jeho trhu je, aby prepojili sever a juh Európy.

Plynovod má zvýšiť prepravnú kapacitu v potrubí vo východnej a strednej Európe o viac ako 20 mld. metrov kubických, čo niekoľkonásobne prevyšuje potreby Slovenska. Podľa viceprezidenta Európskej komisie Maroša Šefčoviča nebude Slovensko brať plyn len z jedného zdroja. Otvoria sa preň zdroje na severe Európy, ale aj zo Stredomoria a z kaspickej oblasti.

Pripomenul, že v pondelok inaugurovali plynové prepojenie medzi Poľskom a Slovenskom, ktoré sa na tento projekt napojí. Vďaka Eastringu sa rozšíri počet dodávateľov, otvoria sa nové trasy a zdroje. Zvýši sa konkurencia na trhu s plynom a budú lepšie ceny pre konečných spotrebiteľov plynu, dodal Šefčovič.

Predseda predstavenstva spoločnosti Eustream, slovenského prepravcu plynu, Tomáš Mareček upresnil, že dĺžka plynovodu bude asi 1 200 km a výstavba by sa mala začať v roku 2022. Prvá fáza by mala byť dokončená v roku 2025. V nej sa podľa generálneho riaditeľa Eustreamu Rastislava Ňukoviča položí potrubie v celej dĺžke. V druhej fáze sa do systému zapoja kompresné stanice, ktoré zvýšia výkon systému.