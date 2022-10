Po alkohole siahnu čoraz mladšie deti, najrizikovejšou skupinou sú žiaci siedmych ročníkov

Deti počas pandémie začali častejšie užívať alkohol. Používali ho na zahnanie úzkosti, samoty i negatívnych pocitov počas izolácie. Už trinásťroční skúšajú alkohol s kamarátmi či sami, no častejšie siahnu po cigarete.

Vyplýva to z dotazníkov projektu Hovorme o alkohole. Alkohol skúšajú i mladšie deti. Pri pití sú deti najčastejšie ovplyvňované rovesníkmi či staršími kamarátmi. Piť zvyknú príležitostne, najčastejšie raz týždenne.

Šokujúce priznania žiakov

Obvykle pijú na rôznych oslavách, keď chcú zapadnúť, prípadne keď chcú byť sebavedomejší alebo sa chcú zbaviť negatívnych pocitov. Okrem alkoholu skúšajú i cigarety a drogy.

Rôzne elektronické či vaporizované cigarety sú v súčasnosti považované za módne a zadovážiť si fľašu alkoholu, prípadne i drogy, tiež nie je pre deti problematické.

„Projekt je určený žiakom siedmych ročníkov a doteraz sa doň zapojilo vyše 15-tisíc žiakov zo 190 škôl po celom Slovensku. Žiaci počas interaktívnych hodín hovoria o alkohole s vyškolenými lektormi, počúvajú príbehy svojich rovesníkov, hovoria o vlastných skúsenostiach a zážitkoch. Niektoré priznania doslova šokujú aj skúsených lektorov,“ opísal projekt Tomáš Huba z OZ Fórum Pi s rozumom (FPSR).

Doplnil, že práve deti v siedmom ročníku sú veľmi rizikovou skupinou, pretože v tomto veku sa po prvýkrát stretávajú s alkoholom, a to medzi kamarátmi, alebo v rodine. Zároveň sa sami za deti nepovažujú, no sú veľmi ovplyvniteľní. Podľa Hubu treba s nimi o alkohole otvorene hovoriť.

Zakázané ovocie najlepšie chutí

Podľa prieskumu občianskeho združenia každý štvrtý rodič sám ponúkne dieťaťu alkohol. Častokrát ide o pivo, ktoré je mylne spolu s vínom považované za „mäkký“ alkohol. Huba tvrdí, že delenie alkoholu na mäkký a tvrdý je omyl.

Doplnil, že jeden deciliter vína, dve a pol decilitra piva a tri centilitre vodky majú rovnaký obsah alkoholu. Podľa lektorky Zuzany Žilinčíkovej deti často pijú, pretože im je alkohol zakazovaný, a ony chcú vyskúšať zakázané. Tiež tým, že vidia dospelých piť, považujú pitie alkoholu za normálne. Používajú ho na zahnanie nudy, frustrácie i samoty.

„Je veľký rozdiel medzi tým, keď dieťa vníma alkohol ako čosi výnimočné a tým, že ho vníma ako úplne bežnú a niekedy aj neodmysliteľnú súčasť života. Len na nás záleží, ako bude dieťa k alkoholu pristupovať, no striktné zákazy a tresty nie sú tá správna cesta. Najmä staršie deti túžia najsilnejšie po tom, čo im zakazujeme,“ vysvetľuje psychológ Josef Šedivý z OZ Sananim, ktoré sa venuje drogovým závislostiam a spolupracuje s FPSR.

Dodal, že deťom treba vysvetliť, že alkohol môže rozvracať vzťahy i zdravie, a tiež že nie je znakom úspechu, atraktivity či zrelosti.

Tvrdšie tresty za alkohol za volantom

Podľa lektorky deti vítajú prednášky Hovorme o alkohole. Oceňujú najmä možnosť otvorene hovoriť o alkohole. Tínedžri tiež nechápu, prečo polícia nerobí častejšie razie na alkohol.

Ocenili by aj tvrdšie tresty za alkohol, a to najmä u vodičov. Pozitívne možno vnímať výsledky prieskumu WHO, podľa ktorého postupne klesá miera nadmerného požívania alkoholu medzi mladistvými. V prípade dospelých sa za posledných desať rokov spotreba alkoholu znížila o 10 percent.

OZ Fórum Pi s rozumom vykonáva prevenciu i osvetu a vzdeláva deti i dospelých v záujme zodpovedného prístupu k alkoholu. Projekt Hovorme o alkohole vstupuje v školskom roku 2022/2023 do šiesteho ročníka.