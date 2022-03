Po Batmanovi prichádza do kín Badman. Superhrdina na francúzsky spôsob

Tvorcovia úspešných komédií Alibi na mieru, Babysitting Prázdniny all exclusive či Vezmi si ma, kamoš tentokrát zaostrili hľadáčik na obľúbený popkultúrny fenomén komiksových filmov a na ich hrdinov – superhrdinov. Francúzski komici pod vedením herca a režiséra Philippea Lacheaua sa svojím novým filmom pokúsili svetu dokázať, že dobré paródie ešte nevymreli, a doterajšie reakcie odbornej aj laickej filmovej verejnosti naznačujú, že sa im to podarilo.

Hlavným hrdinom komédie Badman je neúspešný herec Cedric, ktorý sa pretĺka životom ako večný smoliar. Jeho sestra, otec aj najlepší kamaráti už dávno stratili nádej, že by raz z neho niečo mohlo byť, ale Cedric sa nevzdáva. Vďaka sérii obrovských náhod dostane svoju prvú väčšiu rolu a zdá sa, že v jeho živote sa konečne začína blýskať na lepšie časy. Avšak iba dovtedy, kým Cedric jednej noci na ceste z natáčania nehavaruje. Pri autonehode stratí pamäť a keď sa preberie, je stále oblečený v kostýme svojej filmovej postavy – Badmana. Cedric sa v presvedčení o tom, že je skutočným neohrozeným superhrdinom, vydáva splniť svoje poslanie – zachrániť svet. No ten by sa mal mať pred ním rozhodne na pozore…

Foto: Bontonfilm

Námet samozvaného superhrdinu so sebou prináša obrovské množstvo komických situácií, gagov a vtipných narážok na populárne komiksové filmy. Badman však nie je len nejaká obyčajná paródia, ktorej jedinou úlohou je divákov zabávať. Tvorcovia si dali záležať aj na prepracovanom príbehu, profesionálnych kaskadérskych kúskoch a špeciálnych efektoch, ako aj na kvalitnej hudbe, čím sa vyznačujú všetky ich filmy. „Na našich filmoch sa mi páči, že divákov priťahujeme prísľubom komédie, ale ako nečakaný bonus, také milé prekvapenie, im k tomu ,pribalíme‘ aj dobrodružstvo. Vo filme Badman sú bojové scény a scény automobilových naháňačiek veľmi prepracované, pretože sme chceli divákov prekvapiť a zaujať. Je pre nás prvoradé, aby ľudia odchádzali z kina spokojní a povedali si: ,To bolo super. Dostal som hodnotu za svoje peniaze,‘“ hovorí režisér a predstaviteľ Badmana Philippe Lacheau.

Foto: Bontonfilm

Všetky spomenuté aspekty snímky Badman ocenila aj filmová kritika, pričom francúzsky denník Paris Match dokonca tituloval skupinku komikov na čele s Philippeom Lacheauom „novými kráľmi komédie„. Pozitívne recenzie zneli naprieč celou francúzskou tlačou, pričom časopis Tele Star označil film ako „superzábavnú paródiu na komiksy od Marvela a DC, ktorá skvele kombinuje akciu a kaskadérske kúsky s premyslenými a uletenými vtipmi„, denník 20 minutes zase ako „dokonalý liek na zlú náladu„.

Film dobre prijali aj českí recenzenti, keďže v Českej republike už Badman svoju premiéru mal. „Táto francúzska paródia na filmy o superhrdinoch vás prekvapí svojím rýchlym tempom, detailnou znalosťou komiksových predlôh a vtipnosťou jednotlivých gagov, ktoré na vás autori pália s razanciou samopalu vz. 24. Príbeh mladého neúspešného herca, ktorému sa po autonehode popletie životná realita s komiksovou fikciou, hýri obrovským množstvom nápadov, inteligentných scenáristických kľučiek a takou komediálnou razanciou, že je ťažké mu neprepadnúť,“ uvádza portál Moviezone, podľa ktorého ide dokonca v prípade Badmana o horúceho adepta na komédiu roka. Prevažne pozitívne hodnotí snímku aj Eva Müllerová na webe cervenykoberec.cz, podľa ktorej sú „niektoré akčné scény natoľko vydarené, až človek na chvíľu zabudne, aký filmový žáner práve sleduje.“

Foto: Bontonfilm

So snímkou sú spokojní i samotní diváci, o čom svedčí veľmi dobré hodnotenie na česko-slovenskom portáli pre filmových fanúšikov ČSFD. Používatelia webu na snímke oceňujú najmä kvalitu a kvantitu vtipov či gagov, originálne nápady, hudbu, ako aj jej „politickú nekorektnosť“.

Podľa Philippea Lacheaua je pre francúzsku kinematografiu veľmi ťažké konkurovať miliónovým americkým produkciám a zároveň množstvu kín na území Spojených štátov, čo je hlavným dôvodom, prečo vo Francúzsku nevznikajú takmer žiadne veľkorozpočtové komiksové filmy. Tvorcovia Badmana si však dokázali nájsť vlastnú cestu a stvorili naozaj originálny film a originálneho superhrdinu.

Foto: Bontonfilm

O tom, ako vyzerá superhrdina na francúzsky spôsob, sa slovenskí diváci budú môcť presvedčiť už 24. marca 2022. Film sa bude na plátnach kín premietať s českým dabingom.

Informačný servis