Po Bidenovom víťazstve v prezidentských voľbách sa v Georgii schyľuje k boju o kontrolu v Senáte

O tom, ktorá strana získa kontrolu v americkom Senáte, sa zrejme rozhodne až v januári v Georgii. Ani jedna strana totiž zatiaľ nezískala väčšinu v hornej komore Kongresu a pomer získaných kresiel je 48 pre republikánov a 48 pre demokratov.

Dve senátorské kreslá za Georgiu by pritom mali obsadiť až po druhom kole 5. januára, keďže v utorkových voľbách kandidáti nezískali 50 percent hlasov potrebných na víťazstvo v prvom kole. Súboje v Severnej Karolíne a na Aljaške sú zatiaľ príliš tesné na to, aby sa dalo hovoriť o víťazoch, no očakáva sa, že tieto kreslá obsadia republikáni.

Boj v Georgii je tesný a demokrati získavajú na úkor republikánov, na čom má zásluhu nárast nových voličov, no agentúra AP upozorňuje, že tu demokratického senátora nezvolili už asi 20 rokov.

Demokratom stačí 50 kresiel

„Teraz si vezmeme Georgiu a potom zmeníme Ameriku,“ povedal v sobotu líder demokratov v Senáte Chuck Schumer davu oslavujúcemu víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách v uliciach Brooklynu.

Ak by demokrati získali väčšinu v Senáte, získali by spolu s prevahou v Snemovni reprezentantov pevnú kontrolu nad rozhodovaním vo Washingtone a Biden ako prezident by tak mal šancu pretlačiť cez Kongres svoju agendu. Ak sa im však nepodarí získať prevahu v Senáte, líder republikánskej väčšiny Mitch McConnell by mohol jeho snahy blokovať.

Problém pre republikánov predstavuje skutočnosť, že ak rozloženie síl v Senáte bude 50:50, rozhodujúce slovo má viceprezident strany, ktorej patrí Biely dom. To by v budúcom roku bola zvolená viceprezidentka Kamala Harris. To znamená, že zatiaľ čo demokratom stačí na ovládanie Senátu 50 kresiel, republikáni ich potrebujú 51.

Republikáni si chcú Senát udržať

Republikánska senátorka Kelly Loeffler sa v rozhodujúcom januárovom hlasovaní postaví proti čiernemu pastorovi Rafaelovi Warnockovi a Davida Perduea, jedného z hlavných spojencov prezidenta Trumpa, čaká v druhom kole demokratický vyzývateľ Jon Ossoff.

„Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, POTREBUJEME udržať Senát v republikánskych rukách,“ napísala Loeffler na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter s tým, že ona a Perdue sú „poslednou líniou obrany proti radikálnej ľavici“.

Ossoffova kampaň zatiaľ odvysielala novú reklamu, v ktorej opisuje „cestu k zotaveniu“ z pandémie koronavírusu a jej ekonomických dopadov a v súvislosti s bojom proti vírusu vyzýva na nasledovanie rád zdravotníckych expertov.