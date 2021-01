Po bratislavskej MHD a SAD obmedzí počas lockdownu dopravu na linke Senec – Bratislava-Petržalka aj ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že je nútená obmedziť dopravu na linke Senec – Bratislava-Petržalka, a to najmä z nasledovných dôvodov:

aktuálna vyťaženosť vlakov ZSSK

pokračujúci lockdown a online výučba na všetkých typoch škôl

zvýšená chorobnosť a karantény odborného vlakového personálu

S cieľom spoľahlivého plnenia grafikonu vlakovej dopravy a minimalizovania negatívnych vplyvov na obyvateľov sa obmedzenie dopravy dotkne 28 osobných vlakov (Os) na linke Senec – Bratislava-Petržalka už od zajtra, t. j. v období 12. – 24. 1. 2021.

Aj po realizácii opatrení ostane na traťovom úseku Bratislava – Šaľa – Nové Zámky (platí aj pre spojenie Bratislavy so Sencom) počas lockdownu zabezpečený minimálne 1-hodinový takt vlakov prímestskej dopravy (vlaky kategórie Os), v čase dopravnej špičky pri kombinácii prímestských vlakov kategórie Os a REX bude posilnený na polhodinový takt. Vlaky prímestskej dopravy nebudú zo smeru Senec v 1-hodinovom takte obsluhovať železničnú stanicu Bratislava-Nové Mesto a dočasne bude pozastavená dopravná obsluha v úseku Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka (ostane tu jeden pár Os).

Vyťaženie odrieknutých vlakov sa tento rok pohybovalo na úrovni 10 – 30 %. To je asi polovica vyťaženosti v porovnaní s rokom 2019.

Zároveň, aktuálne kvôli problémom s koronavírusom chýba na západnom Slovensku cca 70 rušňovodičov (choroba, resp. karanténa). ZSSK by aj preto veľmi privítala, ak by boli viaceré profesie v ZSSK (vrátane rušňovodičov a vlakvedúcich) zaradené už do druhej vlny očkovania, keďže od ich práce doslova závisia tisícky pracujúcich a študentov, no ich odbornosť znemožňuje zamestnávateľovi nahradiť ich v krátkom čase iným personálom. Aktuálne je väčšina z týchto zamestnancov zaradená pre očkovanie proti COVID-19 až v poslednej 4. skupine.

Zoznam vlakov, ktoré budú dočasne zrušené v období 12. – 24. 1. 2021 (pracovné dni)

4705 Bratislava-Petržalka 06:05 Senec 06:45 4706 Senec 07:13 Bratislava-Petržalka 07:53 4707 Bratislava-Petržalka 07:10 Senec 07:50 4708 Senec 07:58 Bratislava-Petržalka 08:38 4709 Bratislava-Petržalka 08:16 Senec 08:56 4710 Senec 09:05 Bratislava-Petržalka 09:45 4711 Bratislava-Petržalka 09:16 Senec 09:56 4712 Senec 10:05 Bratislava-Petržalka 10:45 4713 Bratislava-Petržalka 10:16 Senec 10:56 4714 Senec 11:05 Bratislava-Petržalka 11:45 4715 Bratislava Petržalka 11:16 Senec 11:56 4716 Senec 12:05 Bratislava-Petržalka 12:45 4717 Bratislava-Petržalka 12:16 Senec 12:56 4718 Senec 13:05 Bratislava-Petržalka 13:45 4719 Bratislava-Petržalka 13:16 Senec 13:56 4720 Senec 14:05 Bratislava-Petržalka 14:45 4721 Bratislava-Petržalka 14:11 Senec 14:51 4722 Senec 15:01 Bratislava-Petržalka 15:45 4723 Bratislava-Petržalka 15:11 Senec 15:51 4724 Senec 16:05 Bratislava-Petržalka 16:45 4725 Bratislava-Petržalka 16:11 Senec 16:51 4726 Senec 17:05 Bratislava-Petržalka 17:45 4727 Bratislava-Petržalka 17:11 Senec 17:51 4728 Senec 18:05 Bratislava-Petržalka 18:45 4729 Bratislava-Petržalka 18:11 Senec 18:51 4741 Bratislava-Petržalka 19:11 Galanta 20:12 4742 Galanta 05:34 Bratislava-Petržalka 06:39 4770 Nové Zámky 03:47 Bratislava-Petržalka 05:31

