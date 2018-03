Po čom ženy túžia – zdravie a krása?

BRATISLAVA 21. marca 2018 (WBN/PR) – Každá z nás túži zostať mladá a krásna čo najdlhšie. Práve preto sa v tejto oblasti realizuje množstvo výskumov, na základe ktorých je vhodné dodržiavať určité pravidlá ak chceme ostať atraktívne a krásne po celý život. Potvrdili napríklad aj to, že na náš vzhľad veľmi silne pôsobí nálada. Aké faktory ešte na naše zdravie a krásu výrazne vplývajú?

STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ

Pleť denne správne hydratujte a vyživujte. Proti vráskam môžete používať krém s kyselinou hyalurónovou, ktorý pleť omladzuje a spevňuje, bráni vzniku nových vrások, existujúce vrásky vyhladzuje a udržiava vysokú hladinu kolagénu. Z prírodných prostriedkov je nápomocná voda z ružových lupeňov, arganový a mandľový olej, olej z grepových semienok apod. Pred spaním si pleť vždy starostlivo odlíčte, aby mohli póry dýchať. Na vyčistenie používajte miesto mydla jemné čistiace prípravky.

OCHRANA PLETI

Používajte prípravky s ochranným faktorom, pretože UV lúče sú primárnou príčinou vzniku vrások, pigmentových škvŕn a ďalších známok starnutia. Existujú dva typy ochrany pred slnkom – na fyzickej a chemickej báze, s UVA a UVB filtrami. Ak máte citlivú pleť, odporúča sa používať ochranný krém s obsahom prírodných minerálov ako oxid zinočnatý alebo oxid titaničitý. Na dovolenke pri mori či na horách používajte prípravky s čo najvyšším SPF. Dva-tri krát týždenne si doprajte peeling tváre i celého tela, pokožka bude jemná, žiarivá a mladistvá. Poznáme dva typy exfoliačných prípravkov – chemické a abrazívne. Na citlivú pleť nepoužívajte príliš hrubé abrazíva, pretože by ostala podráždená a začervenaná.

POHYB

Pohyb nielenže skrášľuje telo, tiež zlepšuje náladu, redukuje stres a udržiava pleť v skvelej kondícii. Preto nezanedbávajte priateľa vašej krásy – šport. Na to, aby ste z neho vyťažili maximum, nemusíte deň čo deň chodiť do posilňovne a mať osobného trénera. Stačí si na 15-30 minút denne dopriať fyzickú aktivitu, do ktorej sa nemusíte nútiť. Miesto výťahu používajte schody. Kam sa dá, choďte peši. Cestou do práce vystúpte o zastávku či dve skôr a dôjdite po svojich. Aj krátka prechádzka je zdraviu prospešná. Cez víkend vyrazte na turistiku – myslite aj na vybavenie, vďaka ktorému sa budete cítiť pohodlne – fľaša vody vás zavodní, funkčné tričko zabráni prechladnutiu, pohodlná turistická obuv ochráni pred otlakmi… Alebo radi bicyklujete? Korčuľujete? Vyberte si druh pohybu, ktorý vám vyhovuje.

ŠATY ROBIA ČLOVEKA

Oblečenie má na vzhľad a sebavedomie veľký dopad. Oblečenie by vám malo dobre sedieť a mali by ste sa v ňom cítiť krásna. Kúsky svojho šatníka a doplnky kombinujte do ležérnych outfitov. Vhodne zvolené oblečenie vám dodá dôstojnosť a vážnosť. Ak si chcete kúpiť niečo pekné, stačí zájsť na internet a spraviť si prieskum toho čo sa nosí a aké sú nové trendy. Nakupovať dámske oblečenie online je veľmi pohodlné a šetrí čas aj peniaze – žiadne rady a tlačenice, žiadne neodbytné predavačky, nakupovať môžete kedykoľvek, v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Práve móda je jedným z najrýchlejšie rastúcich e-commerce segmentov.

STRAVOVACIE NÁVYKY

Celý fígeľ krásnej postavy nie je len v cvičení. Aj menšie porcie vám pomáhajú udržiavať si ideálnu váhu. Zarytým zvykom väčšiny ľudí sú tri veľké jedlá denne. Ak však chcete schudnúť a váhu si udržať, podľa výskumov je vhodnejšie jesť menšie porcie 5 až 6 krát denne, čiže zhruba každé dve hodiny. Malá porcia znamená takú porciu, ktorá sa vojde do vašej dlane. Tak zrýchlite metabolizmus a ľahšie si udržíte skvelú postavu. Ďalším skvelým trikom ako sa vyhnúť prejedaniu je vypiť pred jedlom pohár vody (nikdy však po jedle). Voda vyplní priestor žalúdka, vďaka čomu budete mať po jedle pocit sýtosti. Plus vaše telo bude vynikajúco zavodnené, čo blahodarne pôsobí aj na pleť. Do jedálnička zaraďte čo najviac zeleniny, ovocia, semien, orechov, strukovín, rýb a superpotravín.