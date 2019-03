Po cyklóne sa v Mozambiku rozšírila cholera, Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred katastrofou

JOHANNESBURG 29. marca (WebNoviny.sk) – Úrady v Mozambiku oznámili, že medzi preživšími ničivého cyklónu zaznamenali už 139 prípadov cholery. Informuje o tom portugalská tlačová agentúra Lusa. Šírenie cholery pritom v krajine oznámili v stredu, keď hlásili len päť potvrdených prípadov tohto infekčného ochorenia.

Veľký problém pre ľudí

Cholera predstavuje veľký problém pre státisíce ľudí, ktorí prežili cyklón Idai a v súčasnosti žijú v nečistých podmienkach. Choroba sa šíri kontaminovaným jedlom a vodou, spôsobuje akútnu hnačku a bez liečenia môže vo vážnych prípadoch zabiť človeka v priebehu niekoľkých hodín.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala pred „druhou katastrofou“, ak sa v zdevastovanom regióne rozšíria choroby prenášané vodou. V utorok WHO oznámila, že do oblasti poslali 900-tisíc orálnych vakcín proti cholere.

Niektoré komunity v najťažšie postihnutých oblastiach sú aj 15 dní po cyklóne odrezané od pomoci a spoliehajú sa najmä na znečistenú vodu. Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v piatok oznámil, že tieto komunity urgentne potrebujú čistú vodu a zdravotnícky materiál.

Stovky mŕtvych

Stojatú vodu či vodu z kontaminovaných studní však pijú ľudia aj v prístavnom meste Beira, kde sa zhromažďuje medzinárodná humanitárna pomoc.

V Mozambiku si cyklón vyžiadal najmenej 468 mŕtvych, v Zimbabwe 259 a v Malawi 56 obetí. Úrady varovali, že tieto počty sú predbežné a konečné čísla možno nikdy nebudú známe, pretože niektoré telá odplavila voda a iné zase pochovali bez registrácie úradov. Predpokladá sa, že po opadnutí záplavových vôd v postihnutých oblastiach nájdu ďalšie telá.