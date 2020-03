Po demisii Bugára odstúpilo aj predsedníctvo strany Most-Híd

Stranu Most-Híd do zvolania snemu strany povedú László Sólymos, Attila Agócs, Peter Krajňák a Karol Pataky.

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa strany Klára Magdeme, vzhľadom na zlý výsledok, ktorý strana v parlamentných voľbách dosiahla, po demisii predsedu Bélu Bugára na svojom utorňajšom zasadnutí odstúpilo aj predsedníctvo strany.

„Jeho členovia zo strany neodchádzajú, všetci ostávajú členmi strany Most-Híd,“ zdôraznila Magdeme. Dodala, že úlohou členov dočasného vedenia je príprava nových stanov a snemu, ktorý vyberie aj nástupcu odchádzajúceho predsedu strany.

Doterajší predseda strany Béla Bugár v nedeľu potvrdil, že končí na čele strany, no bude v nej naďalej pokračovať. Most-Híd získal vo voľbách do Národnej rady SR 2,05 percenta. Na vstup do NR SR je však potrebné získať minimálne päť percent.

