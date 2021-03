Po demisii Matoviča a Sulíka by vo vláde neboli hádky. Konflikty v koalícii by ale zostali

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) balansuje nad priepasťou a zrejme bude nasledovať svojho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktorý pod tlakom musel odstúpiť z funkcie. Ešte pred týždňom to vyzeralo pre Matoviča nádejne, ale tentoraz sa už nemusí udržať v kresle premiéra.

Dvaja menší partneri SaS a Za ľudí vyslovili Matovičovi v skutočnosti nedôveru a žiadajú jeho odchod z funkcie.

Otázkou je, či Matovič podľahne tlaku alebo sa rozhodne zabojovať o premiérsky post aj pod hrozbou rozpadu vládnej koalície. Do hry by sa dostala prípadná menšinová vláda OĽaNO, čomu nie je hnutie Sme rodina Borisa Kollára naklonené. Úplne vylúčené nie sú ani predčasné voľby. Tie však všetky súčasné koaličné strany odmietajú.

Ako čítať demisiu Krajniaka

Na prvý pohľad k prekvapujúcemu kroku sa odhodlalo hnutie Sme rodina. Minister práce Milan Krajniak ohlásil svoj odchod z vlády. Hnutie chce podľa Krajniaka takto ukázať, že je ochotné sa niečoho vzdať, aby sa kríza skončila.

Sme rodina tvrdí, že inak nemá žiadne personálne požiadavky na koaličných partnerov. Môže to byť však krok, ako primäť aj ostatných partnerov vo vláde k podobnému rozhodnutiu. Ak by teda z vlády odišli Matovič so Sulíkom, kríza by mohla rýchlo spieť ku svojmu koncu.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak a premiér Igor Matovič. Foto: SITA/Branislav Bibel.

V kuloároch sa však vedú špekulácie, že Sme rodina takto zabíja dve muchy jednou ranou a Krajniak by mohol byť novým šéfom SIS namiesto Vladimíra Pčolinského, ktorý je vo väzbe po obvinení z korupcie.

OĽANO zatiaľ necháva konať partnerov v koalícii. Tvrdí, že splnilo požiadavky na rekonštrukciu vlády demisiou ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. „Okrem hnutia Sme rodina sa k sebareflexii zatiaľ nepridala žiadna ďalšia koaličná strana,“ uviedlo stroho Matovičovo hnutie.