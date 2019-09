Po Djokovičovi sa s US Open lúči aj ženská obhajkyňa Osaková, kvalitnou hrou ju zaskočila Bencicová

Záverečný grandslamový tenisový turnaj sezóny US Open v New Yorku v rozpätí necelých 24 hodín prišiel o obe svetové jednotky a zároveň obhajcov titulov vo dvojhre. Po Srbovi Novakovi Djokovičovi sa v osemfinálovej fáze turnaja nečakane porúčala aj Japonka Naomi Osaková.

Svetová aj turnajová jednotka prehrala so skvele hrajúcou Belindou Bencicovou za 86 minút 5:7, 4:6. Švajčiarka, ktorá má slovenských rodičov, postúpila do štvrťfinále na US Open po piatich rokoch. Zároveň je to jej maximum z turnajov tzv. veľkej štvorky.

Osakovú zaskočila kvalitnou útočnou hrou

Dvadsaťdvaročná Bencicová zaskočila o rok mladšiu Osakovú kvalitnou útočnou hrou s minimom chýb. Švajčiarka svoju súperku trikrát brejkla a zápas zakončila čistou hrou pri svojom podaní.

Japonke nepomohlo ani 9 es a celkovo 26 víťazných úderov. Jej odhodlaná a koncentrovaná súperka mala pomer víťazných úderov a nevynútených chýb 29-12.

„Veľmi som sa tešila na tento zápas. Bola to pre mňa veľká výzva hrať proti obhajkyni titulu a svetovej jednotke. Udržala som si dobrú hru a aj pevné nervy do konca. Dôležitý bol môj return, ktorý sa nehrá ľahko proti Osakovej podaniu. Musím povedať, že veľmi prežívam toto víťazstvo,“ uviedla Belinda Bencicová v prvom televíznom rozhovore ešte na kurte.

Bencicovej súperkou bude Vekičová

Súperkou Bencicovej v osmičke najlepších bude Chorvátka Donna Vekičová. Po veľkej dráme za 2:45 h zdolala Nemku Juliu Görgesovú 6:7 (5), 7:5, 6:3.

Pondelkový program na US Open zatiaľ výrazne ovplyvňuje dážď. Preto sa dosiaľ hralo iba na dvoch najväčších štadiónoch so zaťahovacou strechou.