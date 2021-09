Po dvojdňovej návšteve Slovenska odchádza delegácia europoslancov, je „opatrne“ optimistická

Delegácia poslancov z Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci odchádza z dvojdňovej návštevy Slovenska „opatrne“ optimistická.

Povedala to na tlačovej besede vedúca delegácie Sophie in ‚t Veld. Tá uviedla, že Slovensko navštívila ako zástupkyňa EP prvýkrát dva a pol týždňa po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Odvtedy spolu s delegáciou monitorujú situáciu na Slovensku.

Dôvody na obavy

„Počuli sme množstvo vecí, ktoré sú znepokojujúce. Počuli sme o nenávistných prejavoch voči novinárom a ich zastrašovaní. Počuli sme aj o zastrašovaní a obťažovaní ľudí, ktorí bojujú s korupciou. Počuli sme o odpore proti reformám. Takže stále sú dôvody na obavy,“ povedala Sophie in ‚t Veld.

Ako zdôraznila, na druhej strane videla veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí tvrdo pracujú, aby spravili zo Slovenska moderný štát s čistou a efektívnou vládou. Vedúca delegácie zároveň vyjadrila podporu všetkým ľudom na Slovensku, ktorí bojujú proti korupcii a zločinu.

Stretnutie s Hamranom

Dnes sa delegácia stretla s dočasným policajným prezidentom Štefanom Hamranom a ďalšími policajtmi. „Majú našu plnú podporu. Všetkých ľudí, ktorých sme stretli, ministri, premiér, prokurátori a ďalší ľudia pracujú veľmi tvrdo, aby vyriešili problémy,“ pokračovala.

Sophie in ‚t Veld tiež pripomenula, že vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa vyšetrila a ich údajní vrahovia boli a budú postavení pred súd.

Reformy justície

Zároveň však dodala, že reformy justície, polície a prokuratúry sa len rozbiehajú a ostáva ešte veľký kus práce.

„Je potrebné vyšetriť, obviniť a odsúdiť tých, ktorí páchali alebo páchajú korupciu a zločin. Vidíme, že tam je veľký odpor,“ doplnila s tým, že ak bude Slovensko pokračovať v rozvoji, môže sa stať dobrým príkladom pre zvyšok Európy.

Označenie za tendenčnú

Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) pripomenula, že sa delegácia nestretla so zástupcami opozície a návštevu skupiny europoslancov považuje za tendenčnú. Vedúca delegácia podľa strany Hlas-SD nevedela zmysluplne vysvetliť, prečo sa odmietla stretnúť aj s opozíciou.

„Informovali ma, že opozícia je nahnevaná, že sme sa s nimi nestretli. Som z toho trochu v šoku. Spravili sme program, do ktorého sme pozvali ľudí nie na základe ich politickej príslušnosti, ale podľa ich funkcie. Rada by som ale upozornila na to, že my tu reprezentujeme celé politické spektrum. Spýtali sme sa na všetky otázky, to vás môžem uistiť,“ odpovedala na otázku novinárov Sophie in ‚t Veld.

Aj ministerka Kolíková

So zástupcami Monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné slobody sa stretla aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS).

Šéfka rezortu spravodlivosti na stretnutí ozrejmila dôvody a postup pri uskutočňovaní reformy súdnej mapy, ktorá bola vypracovaná a priebežne je stále konzultovaná aj s Európskou komisiou pre efektívnu justíciu (CEPEJ).

Zmena paragrafu

Zároveň informovala aj o zámere zmeniť diskutovaný paragraf 363 Trestného poriadku, k čomu sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.

Poslanci sa zaujímali aj o výsledky skúmania komisie zriadenej za účelom prešetrenia úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.

Kolíková poslancov informovala o závere komisie aj o stále vyšetrovania, pre ktoré zbavila mlčanlivosti členov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Cesta k právnemu štátu

„Som rada, že tu europoslanci boli, že sme spolu o tom diskutovali a som presvedčená, že ideme rovnakou cestou – k právnemu štátu, k hodnotám demokracie, ktoré máme spoločné v európskom priestore,“ zhodnotila Kolíková.

Monitorovacia skupina Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné slobody formálne vznikla v roku 2019 nadväzujúc na pracovnú skupinu, ktorá vznikla v júni 2018 v súvislosti s vraždou maltskej novinárky Daphne C. Galiziovej a vraždou J. Kuciaka a jeho snúbenice M. Kušnírovej.

Skupina má mandát „sledovať porušenia demokracie, právneho štátu a základných práv a zároveň monitorovať boj proti korupcii v rámci EÚ“.