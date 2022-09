Po Ficovi, Kaliňákovi a ďalších tu nič dobré neostalo, podľa Hegera vraj zničili Slovensko

Po pôsobení v politike predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara tu nič dobré neostalo, napísal na sociálnej sieti predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO).

Ako ďalej premiér uviedol, zničili Slovensko, ktoré v súčasnosti musí čeliť najťažším výzvam od druhej svetovej vojny. Podľa premiérových slov môže byť spomínané kvarteto pokojné – “dostanú spravodlivosť, nie pomstu“.

„Je to stále dokola to isté. Tlačové besedy Fica a ďalších o tom, ako sú obeťami politických procesov, pomsta Matoviča, zlí policajti, sudcovia či prokurátori. Títo ľudia vedú asi najťažší životný boj, a to o osobnú slobodu,“ napísal Heger.

Premiér však tvrdí, že majú jednu veľkú výhodu, ktorú však ľudia počas ich vládnutia nemali, a tou je právo na spravodlivosť. „Sú obvinení alebo odsúdení, nie z dôvodu pomsty, ale preto, že spravodlivosť má rozviazané ruky. Majú možnosť sa brániť pred nezávislými súdmi. Len tie rozhodnú o ich vine alebo nevine. Nie porady v hoteli Hilton, na úrade vlády, v poľovníckej chate alebo v pivnici v Radošine,“ dodal.