Po návrate do Nemecka čakali na výsledky niekoľko týždňov, bavorským úradom sa nepodarilo skontaktovať s nakazenými

Bavorským úradom sa ešte stále nepodarilo skontaktovať so 46 z viac ako 900 ľudí, ktorí mali po príchode do Nemecka pozitívne testy na koronavírus, no nedostali výsledky.

Spolkový štát minulý týždeň priznal, že desiatky tisíc ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, museli niekoľko týždňov čakať na výsledky, pričom medzi nimi bolo aj viac ako 900, ktorí mali pozitívne testy.

Zlyhanie vyvolalo v krajine rozhorčenie pre obavy, že ľudia s pozitívnymi testami, ktorí o nich nevedeli, mohli koronavírus nič netušiac šíriť ďalej.