Po páde zo siedmeho poschodia zahynul mladý obranca Ružomberka a reprezentácie do 18 rokov

V sobotu predpoludním vyhasol život slovenského futbalového reprezentanta do 18 rokov Adriána Sivoňa. Ako informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), pádom zo siedmeho poschodia si privodil vážne zranenie priamo ohrozujúce jeho život a napriek veľkému úsiliu lekárov skonal v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku.

Mladý obranca z tímu MFK Ružomberok bol v októbri súčasťou tímu SR „18“ v dvoch prípravných dueloch v Rumunsku proti domácim rovesníkom. „Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová. Zasiahlo ma to tak bolestivo, že ešte sám neviem, ako sa k tej správe postaviť. Naposledy sme boli spolu pri zraze a následnom dvojzápase v Rumunsku, bol to normálny mladý chalan, talentovaný futbalista. Na najbližší výjazd do Čiernej Hory bol medzi náhradníkmi, dohodli sme sa tak s jeho materským klubom. Rátal som s ním opäť na jar pre náš národný tím,“ cituje trénera reprezentačnej osemnástky Stanislava Maceka portál futbalsfz.sk.