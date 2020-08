Po protestoch zastrelili muža, do stretu sa dostali podporovatelia Trumpa a hnutie Black Lives Matter

Počas protestov v americkom Portlande v Oregone v sobotu zastrelili muža. Do stretu sa dostali členovia hnutia Black Lives Matter a podporovatelia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí vytvorili z áut kolónu v centre mesta. Zatiaľ nie je jasné, či streľba súvisela s nepokojmi, ktoré vypukli po tom, ako kolónu približne 600 áut konfrontovali protestujúci.

Polícia uviedla, že autá odišli z oblasti okolo 20:30 miestneho času a streľbu počuli o 20:46. Policajti prišli na miesto a našli zastreleného belocha.

Fotograf agentúry Associated Press uviedol, že muž mal na sebe čiapku so symbolmi pravicovej skupiny, ktorá sa v minulosti často dostávala do konfliktov s protestujúcimi v Portlande. Polícia potvrdila, že ho neznámy páchateľ strelil do hrude.

Mesto sužujú už tri mesiace protesty, ktoré vypukli po tom, ako polícia zabila Afroameričana Georgea Floyda v Minneapolise.