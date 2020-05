V Austrálii po prvý raz identifikovali vzácneho bezzubého dinosaura, ktorý obýval jej územie pred 110 miliónmi rokov.

Elaphrosaurus, čo v preklade znamená ľahkonohý jašter, bol dravý dinosaurus príbuzný Tyrannosaurovi rexovi a Velociraptorovi a jeho fosílie našli napríklad v Tanzánii, Číne alebo Argentíne. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Päťcentimetrovú fosíliu stavca dinosaura našla pri Cape Otway v štáte Viktória ešte v roku 2015 dobrovoľníčka Jessica Parker, ktorá sa zúčastňovala na každoročných vykopávkach pod vedením Melbourne Museum.

Prvá objavená kosť

V tom čase odborníci predpokladali, že by mohol patriť lietajúcemu jašterovi – pterosaurovi. Paleontológovia zo Swinburne University v Melbourne však skúmali skamenelinu ďalej a zistili, že patrí ľahko stavanému dinosaurovi. Stavec je vôbec prvá kosť Elaphrosaura, ktorú objavili v Austrálii.

„Elaphrosaury mali dlhé krky, robustné ramená s malými rukami a relatívne ľahko stavané telá,“ vysvetlil Stephen Poropat zo Swinburne University. Fosília naznačuje, že zviera, ktorému patrila, bolo zhruba dva metre dlhé. Skameneliny z iných lokalít po svete však dokazujú, že tieto tvory mohli dorásť až do dĺžky šiestich metrov.

Bizarné dinosaury

Dospelé Elaphrosaury sa podľa Poropata pravdepodobne veľmi neživili mäsom.

„Boli celkom bizarné. Zopár známych elaphrosaurích lebiek ukazuje, že mladé mali zuby, ale dospelé jedince o ne prišli a nahradil ich rohovitý zobák,“ uviedol s tým, že ešte nevedia, či to tak bolo aj u dinosaura objaveného vo Viktórii. „Mohli by sme to zistiť, ak niekedy objavíme lebku,“ dodal.

Cape Otway je oblasť bohatá na fosílie. Podľa ABC News tam identifikovali zhruba tucet zvierat a päť druhov dinosaurov. Predvlani tam napríklad objavili bylinožravého dinosaura.