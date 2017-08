Po rokoch príprav vstupujú do EUHL nové tímy

BRATISLAVA 21. augusta 2017 (WBN/PR) – Jedny vznikajú, ďalšie zanikajú. Existencia hokejových klubov, resp. tímov je v neustálom kolobehu a vytvorenie nového pôsobiska pre hráčov nie je zrovna najľahšou záležitosťou. Len v samotnej Európskej univerzitnej hokejovej lige (EUHL), ktorú možno smelo označiť za mladú súťaž, nakoľko má pred sebou ešte len piatu sezónu, trvá niekoľko rokov, kým sa do nej môže pridať nový tím a zabojovať o Sekeráš Trophy. Pred blížiacim sa novým ročníkom univerzitnej súťaže vstupuje do nej hneď niekoľko nových mužstiev, resp. vysokých škôl. Koľko času trvalo kým sa ich prvotná myšlienka o účasti v EUHL zmenila na reálny krok?

Aj keď je EUHL súťaž mladá, tímy, ktoré chcú do nej vstúpiť, musia byť predsa len skvelo pripravené. Nejde len o finančné zabezpečenie či prijateľný počet hráčov, ale veľký dôraz sa kladie aj na spoluprácu s vysokou školou, ktorá mužstvo zastrešuje. „Náš prvý obraz tímu počítal so zapojením troch najväčších univerzít v Brne a vytvorenie skvelého celku,“ priznal Peter Bustin, jeden z manažérov nového mužstva HC Masaryk University. Už podľa názvu tímu je jasné, že záštitu nad ním prevzala len jedna škola. Práve Bustin bol hráčom, ktorý pôsobil v nižšej českej súťaži a spoločne so svojím teraz už manažérskym kolegom Ondřejom Stehlíkom hľadal pred dvomi rokmi spôsob ako mať stabilné zázemie pre hráčov. Jeho vtedajší tím sa rozpadol a cestu ako môcť v hokeji popri štúdiu pokračovať našli práve v EUHL. „Sami sme Masarykovu univerzitu vyštudovali, poznali sme viacero hráčov a tiež vyhrali niekoľko Akademických majstrovstiev,“ pokračoval Bustin. Vďaka myšlienke, ktorú mali spomínaní dvaja páni pred dvomi rokmi, budú môcť desiatky študentov v Brne hrať hokej popri štúdiu. „Zdá sa to ako rýchla cesta, išlo ale o tisícky hodín premýšľania o podobe tímu do posledných detailov, stovky stretnutí s predstaviteľmi školy či sponzormi,“ dodal Bustin.

Kým študentský hokej v Brne fungoval ešte pred vstupom do EUHL, v opačnej situácii boli vysokoškoláci z Olomouca. „Keď som nastúpil na univerzitu, mojím snom bolo reprezentovať ju v ľadovom hokeji. Žiadny stabilný tím ale neexistoval. V júli 2016 som sa dočítal o EUHL,“ prezradil Dominik Pudelka. Po rozhodnutí vybudovať na škole hokejový tím nasledovali rokovania s prodekanom, vznik spolu University Shields Olomouc, rokovania s potenciálnymi partnermi či predstavenie tejto myšlienky dekanovi fakulty, s ktorými viedol dlhý rozhovor. V júni 2017 bol nápad odprezentovaný aj priamo rektorovi Palackého univerzity v Olomouci. Po jeho prikývnutí bola oslovená Európska univerzitná hokejová asociácia, ktorá riadi EUHL, a po akceptovaní mohol olomoucky celok spustiť kampaň pre sponzorov, nábor hráčov a členov realizačného tímu. Oficiálne nový olomoucký univerzitný tím podpíše vstup do EUHL v najbližších dňoch.

Okrem v úvode spomínaného tímu HC Masaryk University bude v Brne pôsobiť ešte jeden univerzitný celok, a síce Cavaliers Brno. „S touto originálnou myšlienkou prišiel už pred takmer tromi rokmi bývalý reprezentant Richard Vajsovič, v priebehu minulého roku som od neho prebral štafetu. Po rozhovoroch s ním som sa rozhodol kontaktovať EUHA a tiež rektorov brnenských univerzít. Chcel som však ísť svojou cestou a spolu so svojím tímom sme založili spolok Cavaliers,“ prezradil ich manažér Daniel Jochman. Kostru tohto tímu budú tvoriť prevažne študenti z Brna, ale tiež niekoľkí zo Slovenska a snahou je zaujať tiež zahraničných študentov, ktorí budú v Brne na výmenných programoch.

O Sekeráš Tropy zabojuje v blížiacej sa sezóne EUHL aj nový účastník z maďarskej Budapešti, ktorého hlavným trénerom bude bývalý hokejista Tomáš Šille. Za Slovensko odohral v reprezentácii dva zápasy, následne získal maďarské občianstvo a na svetových šampionátoch už reprezentoval túto krajinu. Obliekal tiež dres bratislavského Slovanu, HK 36 Skalica, Alba Volán Székesféhérvar či NZ Stars Budapešť.

autor: Janka Danková