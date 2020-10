Po Škriniarovi má slovenská reprezentácia ďalších nakazených, do Škótska neodletel ani Mihalík

Slovenská futbalová reprezentácia hlási ďalšia dva pozitívne prípady na koronavírus.

Pred odletom do Škótska na súboj Ligy národov 2020/2021 testy potvrdili ochorenie COVID-19 u jedného člena realizačného tímu národného výberu a stredopoliara Jaroslava Mihalíka, ktorý na klubovej úrovni hrá v poľskej Lechii Gdansk. Ani jeden z nich v sobotu neodcestoval s reprezentáciou do Glasgowa.

Po Škriniarovi pribudli ďalší nakazení

„Podľa protokolu UEFA Return to play absolvovali slovenskí reprezentanti pred odletom na zápas Ligy národov do Škótska ďalšie testovanie na COVID-19. Po Milanovi Škriniarovi boli pozitívni ďalší dvaja členovia tímu, ktorí okamžite išli do izolácie,“ informuje Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojom oficiálnom webe.

„Hráč aj člen realizačného tímu po absolvovaní testu opustili hotel a sú v individuálnej izolácii. Mimo hotela je v izolácii aj Milan Škriniar. Ani jeden z nich nemá žiadne príznaky, cíti sa dobre a v najbližších dňoch absolvuje ďalší test,“ uviedla zástupcovia SFZ.

Ostatní hráči odleteli do Škótska

Už pred štvrtkovým domácim duelom Slovákov proti Írom (0:0 po predĺžení, na pokutové kopy: 4:2) v semifinále baráže o postup na budúcoročné ME vypadol zo slovenského kádra stopér Milan Škriniar.

„Mužstvo SR odletelo podľa protokolu UEFA Return to play do Škótska, keďže všetci ostatní členovia realizačného tímu i hráči boli negatívni. V nedeľu 11. októbra o 20.45 nastúpia v Glasgowe na zápas Ligy národov proti domácemu tímu. Všetci členovia tímu dodržiavajú hygienické opatrenia tak, ako sú nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR, ale aj škótskou stranou a UEFA,“ referuje SFZ.