Po streľbe na strednej škole v kalifornskom meste Santa Rosa zostal jeden zranený

Pri streľbe na strednej škole v kalifornskom meste Santa Rosa utrpela zranenie jedna osoba. Tamojšia polícia následne spustila pátranie po strelcovi. Zástupkyňa miestnej polície Summer Gloeckner uviedla, že nie je dôvod sa obávať „aktívneho strelca“.

Dodala, že muža so zranením v oblasti brucha previezli do nemocnice, no bližšie detaily o jeho zdravotnom stave neposkytla.

Nie je známe, či sa strelec a obeť poznali. Prípad sa stal v utorok ráno na pôde Ridgway High School. Úrady okrem tejto školy zatvorili aj neďaleké Santa Rosa High School a Santa Rosa Junior College.