Po streľbe na strednej škole zadržali 12-ročné dievča, podľa nej išlo o nešťastnú náhodu

LOS ANGELES 2. februára (WebNoviny.sk) – Po streľbe na strednej škole v americkom Los Angeles zadržala polícia 12-ročné dievča. Pri štvrtkovej streľbe utrpel zranenia hlavy 15-ročný chlapec, je však v stabilizovanom stave. Ľahšie zranenia utrpeli aj traja ďalší tínedžeri a 30-ročná zamestnankyňa školy.

Dievča polícii povedalo, že to bola nešťastná náhoda. Zbraň si do školy priniesla v školskej taške, keď ju však hodila na zem, zbraň vystrelila. Podľa polície to bola poloautomatická pištoľ. Prečo ju dievča do školy prinieslo, nie je jasné.