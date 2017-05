Po strelenom góle sme sa zbláznili, hovorí Bližňák po zápase proti Američanom

KOLÍN NAD RÝNOM 14. mája (WebNoviny.sk) – Dva zápasy počas víkendu, dve prehry a skóre 1:12. S takouto nelichotivou bilanciou sa môžu na majstrovstvách sveta v hokeji v Nemecku a vo Francúzsku “pochváliť” slovenskí hokejisti.

Najprv v sobotu prehrali 0:6 s Ruskom a v nedeľu podľahli USA 1:6. “Ťažko sa hodnotí zápas s Američanmi. Za stavu 2:0, keď sme strelili gól, tak sme trochu ožili. Začali sme korčuľovať v pásme, utvorili sme si nejaké šance. Potom sme sa ‘zbláznili’ a chceli sme len útočiť. Namiesto toho, aby sme jednoducho vystrelili, tak sme zbytočne špekulovali a nahrávali si v medzikruží. Oni tam boli silní, nepúšťali nás do pozícií. Proti takémuto súperovi nemôžeme spraviť žiadne chyby. Nemyslím si, že to boli hrúbky, že by šli sami na brankára. My sme stáli piati pred gólmanom a oni si nahrávali. Pred naš9m brankárom sme boli veľmi mäkkí – a to rozhodlo,” myslí si útočník Mário Bližňák.

Trápenie v koncovke

Tridsaťročného centra po zápase vyhlásili za najlepšieho hráča Slovenska. “Neviem, kto to vyberá. Mne sa nehralo zle. Šance boli, aj v presilovkách. Bohužiaľ, nám to tam nepadá, trápime sa v koncovke,“ pokračoval ďalej Bližňák.

Rodák z Trenčína zhodnotil aj to, v čom bol v sobotu na ľade problém. “Niektoré situácie sme si skomplikovali sami. Namiesto toho, aby sme po mantineli vyhodili puk z pásma, sme to prihrali spoluhráčovi a dostali ho do problémov. Z toho potom vyplynuli tie kolotoče a fauly. Aj v tretej tretine, tam sme už boli frustrovaní. To sa nesmie stávať a už vôbec nie na takomto turnaji proti hráčom z NHL,“ hneval sa Bližňák.

Piskot fanúšikov chápe

Nad slovenským tímom sa sťahujú zostupové mračná a na to, aby sa vlastnými silami zachránil v elitnej kategórii, potrebuje v poslednom zápase so Švédskom získať aspoň bod.

“Chceli sme uspieť už s Američanmi. Boli hrateľní, ale niektoré veci, ktoré sme v stretnutí spravili, nám to pokazilo a nakoniec sme prehrali 1:6. Piskot fanúšikov chápem, ale na druhej strane nás aj dosť povzbudzovali. Klobúk pred nimi dole, utvorili nám tu domácu atmosféru,” pochválil nedeľnú atmosféru v Lanxess aréne Bližňák.

Slovensko sa však môže zachrániť už v pondelok, ak Dáni získajú v súboji s Talianmi aspoň bod. “Dúfam, že vyhrajú a všetko bude v ‘suchu’. Neviem aký máme v pondelok program a či budeme mať čas pozerať zápas. Asi to však budeme mať všetci pustené,“ dodal na záver Bližňák.