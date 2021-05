Po úspešnom referende môže v slovenskej politike nastať cirkus

Slovensko sa môže po prípadnom úspešnom hlasovaní občanov o predčasných voľbách ocitnúť v chaose. Stane sa tak v situácii, že nebude zrejmé, ako majú politici vlastne postupovať. Zrak politických strán i ústavných právnikov sa preto bude v najbližších týždňoch upriamovať na Ústavný súd SR v Košiciach.

Väčšina parlamentu by mohla výsledky ľudového hlasovania ignorovať, pretože poslanci majú slobodný mandát a rozhodnú sa podľa vlastného svedomia a vedomia.

Druhá cesta je, že ústavný súd nielen odobrí referendovú otázku, ale aj povie, čo kladné rozhodnutie občanov znamená. A či teda bude k predčasným voľbám ešte potrebné aj rozhodovanie parlamentu.

Čo môže prezidentka

Tohto problému si je vedomá aj prezidentka Zuzana Čaputová, preto sa vyjadrila, že „nie je jasné, či v prípade, ak by sa referendum konalo a bolo by rozhodnutie o predčasných voľbách, znamenalo by to, že o tomto výsledku majú ešte hlasovať poslanci alebo má mať takýto výsledok referenda priame účinky“.

Hovorca prezidentky Martin Strižinec neodpovedal portálu Webnoviny.sk na otázku, či sa hlava štátu opýta sudcov v Košiciach, ako má po referende postupovať parlament.

Pravdou je, že prezident má podľa ústavy len oprávnenie sa spýtať na predmet referenda, či je položená otázka v súlade s ústavou.

Súd si sám určí, kam až zájde

Ústavný právnik Peter Kresák predpokladá, že prezidentka vo svojom podaní bude zrejme žiadať, aby ústavný súd povedal, ako sa má s výsledkami referenda nakladať. Musí jej však súd na to aj odpovedať?