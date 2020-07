Po uvoľnení opatrení výrazne klesol predpredaj lístkov. Prieskum zisťuje, čo odrádza ľudí

Asociácia hudobných klubov Slovenska (AHKS) spustila online prieskum, v ktorom sa návštevníkov a návštevníčok pýta, či ich niečo trápi v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a návštevou kultúrnych podujatí a čo ich odrádza od toho, aby si kúpili vstupenky v predpredaji.

Porozumenie aktuálnej situácii

Agentúru SITA o tom informoval PR manažér asociácie Edo Kopček s tým, že niektorí skúsení promotéri v posledných dňoch zaznamenali výrazný prepad predpredaja lístkov. Netýka sa to všetkých akcií, ale vzhľadom na situáciu s COVID-19 sa vynárajú viaceré dohady, prečo by to tak mohlo byť. Organizátori sa preto rozhodli opýtať fanúšikov priamo.

Do prieskumu sa môžu ľudia zapojiť prostredníctvom Google formulára na adrese https://forms.gle/7Rma1XwjDJC1uwjk6 a odpovedať, či ich niečo trápi v súvislosti s pripravovanými podujatiami, na ktoré by za normálnych okolností už mali kúpené lístky.

„Nemáte istotu, či sa podujatie uskutoční alebo vám prekážajú opatrenia v súvislosti s COVID-19?,“ pýtajú sa pracovníci v kultúre. Účastníci a účastníčky prieskumu im svojimi odpoveďami môžu pomôcť porozumieť aktuálnej situácii.

Podujatie vyžaduje dlhú prípravu

Samotný predpredaj vstupeniek je dôležitým signálom pre organizátorov akcií, aký je záujem o podujatie, ale zároveň dáva tušiť, či je možné napríklad pridať ďalší termín. Tieto údaje sú dôležité aj na to, aby organizátor vedel optimalizovať napríklad financie na kampaň či dovoliť si kreatívnejšie riešenia, ktorými svoje podujatie obohatí.

Opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19 zamedzili všetkým pracovníkom kultúry vykonávať svoju činnosť medzi prvými. Sú medzi nimi majitelia klubov, organizátori festivalov, technickí pracovníci, zvukári, osvetľovači, prenajímatelia pódiovej, ozvučovacej a svetelnej techniky, riggeri, stavitelia pódií, prenajímatelia plotov, zábran, hygienických zariadení, ľudia pracujúci na bráne, šatniari, pomocný staff v zákulisí a účinkujúci.

Všetci títo ľudia sa k svojej práci mohli čiastočne vrátiť pred niekoľkými týždňami, stále však so značnými obmedzeniami. Narozdiel od obchodných prevádzok, ktoré ponúkajú tovary a služby, si však príprava podujatia vyžaduje dlhý čas na prípravu či propagáciu.