Po vojne je každý generál, podľa Sólymosa uškodili Mostu-Híd kauzy Smeru

Strane Most-Híd uškodili kauzy jej koaličného partnera Smeru-SD. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Sólymos si myslí, že za poklesom volebných preferencií Mosta-Híd stoja kauzy Smeru z minulých vlád, ktoré boli odhalené počas aktuálneho funkčného obdobia. To vrhá tieň aj na strany, ktoré so Smerom spolupracujú, a to napriek ich výsledkom.

Aféry okolo strany

Podpredseda vlády súhlasí s postojom svojho straníckeho šéfa Bélu Bugára, ktorý sa v októbri vyjadril, že keby v roku 2016 vedel, akí ľudia sa objavia v strane Smer-SD, nešiel by s nimi do vlády.

„Po vojne je každý generál. Ťažko človek mohol v roku 2016 vedieť, čo ho bude vo vláde so Smerom čakať. Keby sme vtedy vedeli, aké aféry vypuknú okolo strany Smer, stokrát by sme si premysleli, či do toho chceme ísť, alebo nie,“ povedal minister životného prostredia.

Podľa neho po voľbách nemal Most-Híd inú zodpovednú možnosť. Ak by sa spolu s SNS a Smerom nedohodli na vytvorení vládnej koalície, situácia by bola možno patová a nakoniec by zrejme skončila predčasnými voľbami.

K spojeniu s SMK nedošlo

„Nemôžeme byť zodpovední za iných. Keď sa pozriete na ministrov za stranu Most-Híd v poslednej vláde, výsledky tam jednoznačne sú. Ľudia by nás mali hodnotiť podľa toho, čo sme za posledné štyri roky urobili,“ ozrejmil Sólymos. Ten sa v septembri vzdal všetkých straníckych funkcií v Moste-Híd.

„Išlo o môj postoj k smerovaniu strany. A cítim to stále rovnako. Keby sme sa s SMK spojili, boli by sme v parlamente silným hráčom zastupujúcim národnostné menšiny a regióny. Žiaľ k spojeniu nedošlo,“ dodal Sólymos.

Najmenšia vládna strana by sa podľa aktuálnych prieskumov do parlamentu nedostala. Decembrový prieskum agentúry Focus uvádza, že Most-Híd by volilo 4,3 percenta rozhodnutých respondentov.