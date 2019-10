Po voľbách môže vzniknúť koalícia Smer, SNS a ĽSNS. Ficovi nahráva aj zmena Kotlebu

Politológ Grigorij Mesežnikov z Inštitútu pre verejné otázky pripúšťa možnosť, že Smer-SD, Slovenská národná strana a Ľudová strana Naše Slovensko vytvoria po parlamentných voľbách 2020 vládnu koalíciu.

O všetkom rozhoduje Fico

Uviedol to pre agentúru SITA s tým, že sa dlho vyjadroval opatrne, no dnes to vyzerá reálne. Tvrdí, že niektorí predstavitelia Smeru by s tým nesúhlasili, najmä premiér Peter Pellegrini.

„Pellegrini sa ukazuje ako menej významný predstaviteľ Smeru. Aj keď bude volebný líder, rozhoduje o všetkom predseda Robert Fico. Ak Fico povie, že pôjdu do koalície s Kotlebom, tak pôjdu s Kotlebom,“ myslí si Mesežnikov.

„Niekedy bola pre nich spolupráca s ĽSNS nepredstaviteľná, no to, že sa Fico zastal Mazureka, ktorý spáchal trestný čin, o niečom svedčí. Niektorí predstavitelia Smeru a Kotleba sa mentálne zbližujú,“ dodal. Milan Mazurek je bývalým poslancom ĽSNS, ktorý prišiel o mandát, pretože bol právoplatne odsúdený za rasistické výroky.

Zmena rétoriky kotlebovcov

Kotlebovci podľa Mesežnikova menia rétoriku. Upravujú názory na holokaust, výsledky druhej svetovej vojny či SNP.

Koalíciu pri viacerých dôležitých hlasovaniach v parlamente podporili. Urobili tak pri zastropovaní dôchodku či pri predĺžení moratória na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky pred voľbami. „Koalícia o sebe na začiatku hovorila, že je hrádzou proti extrémizmu. Premenilo sa to spojenectvo. Teraz to zdôvodnia tým, že sa Kotleba zmenil,“ tvrdí politológ.

Premiér sa v stredu pred rokovaním vlády vyjadril, že nevie o tom, že by bola pri hlasovaní o predĺžení moratória dohoda s kotlebovcami. „Ak by nejaká dohoda v pozadí bola, že to nik nechce podporiť, a my by sme sa uchýlili k tomu, že by sme ich požiadali o podporu, to by bola vážna chyba,“ povedal Pellegrini.