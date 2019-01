Po Záborskej opúšťajú KDH aj bývalí krajskí predsedovia Ľubomír Šteiniger a Lýdia Pilková

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) – Bývalí krajskí predsedovia KDH v Žilinskom a Nitrianskom kraji Ľubomír Šteiniger a Lýdia Pilková odchádzajú z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktoré zakladali a budovali.

Kresťania sú v politike rozhádaní

Ako uvádzajú vo vyhlásení, ktoré v pondelok poskytli agentúre SITA, po volebnom neúspechu v roku 2016 od nového vedenia KDH očakávali, že prinavráti ducha spolupráce vo vnútri hnutia, obrodu a snahu integrovať kresťanské politické sily.

„Namiesto toho vidíme, že dnes sú kresťania v politike rozhádaní ako nikdy v novodobej histórii Slovenska. Predseda KDH útočí na každého, kto má iný názor, je v konflikte s členmi KDH, kresťanskými novinármi i politikmi,“ upozorňujú bývalí funkcionári.

Strach z agresivity predsedu

KDH bolo podľa nich stranou otvorenej demokratickej diskusie od klubu až po predsedníctvo a teraz je diskusia zatlačená strachom z agresivity predsedu pri možnej konfrontácii názorov.

„Tieto, ale aj ďalšie dôvody, nás priviedli k rozhodnutiu KDH opustiť. Svojím zotrvaním v KDH by sme totiž takúto politiku a smerovanie strany legitimizovali. Sme presvedčení, že Slovensko je národom hodnotovo ukotvených občanov. Pre týchto občanov chceme aj naďalej slúžiť, lebo nám nie je ľahostajná budúcnosť kresťanskej demokracie na Slovensku,“ uviedli obaja bývalí funkcionári v stanovisku.

Je zrejmé, že by už zvolení neboli

Vyjadrenia bývalých krajských predsedov berie KDH na vedomie a v ich ďalšom pôsobení im praje veľa pracovných a osobných úspechov.

„K skutočnostiam, ktoré bývalí predsedovia Nitrianskeho a Žilinského kraja spomínajú vo svojej správe, ktorú ako už aj v minulosti najskôr poslali do médií a neriešili na vnútrostraníckych fórach, uvádzame: Bývalí krajskí predsedovia odchádzajú z KDH až v tom momente, keď sa im skončil mandát krajských predsedov a je zrejmé, že by v ďalších voľbách za krajských predsedov zvolení už neboli,“ povedal pre agentúru SITA hovorca hnutia Stano Župa.

Nie je to dobrou vizitkou

KDH bude podľa neho pokračovať v trende obnovy kádrov a personálnych pohybov a to aj takým spôsobom, aby bola vyvodzovaná politická zodpovednosť.

„Ak krajský predseda strany v regionálnych voľbách neprejde ani za regionálneho poslanca, čo je aj prípad bývalého nitrianskeho a žilinského predsedu, tak to určite nie je dobrou vizitkou pre samotného predsedu kraja, ale ani pre stranu,“ konštatoval s tým, že KDH je personálne vybavená tak, aby regionálni predsedovia uspeli v regionálnych voľbách.

KDH opustila aj Záborská

Minulý týždeň sa slovenská europoslankyňa Anna Záborská vzdala členstva v Kresťanskodemokratickom hnutí. „Po zrelom uvážení som sa rozhodla po 30 rokoch členstva vystúpiť z KDH. Nebolo to ľahké rozhodnutie, pretože projekt KDH som považovala za svoje životné poslanie. Rozumiem, že mnohí z vás budú prekvapení. Chápem, že niektorí mi to budú zazlievať, zatiaľ čo iným to možno bude aj ľúto. Avšak verím, že vzhľadom na naše dlhodobé priateľstvo sa ma pokúsite pochopiť. Poznáte ma a viete, že dobro a správne smerovanie strany boli pre mňa vždy prioritou a kedykoľvek som s jej smerovaním nesúhlasila, snažila som sa problémy riešiť vo vnútrostraníckej diskusii,“ adresovala členom hnutia.

Záborská verí, že zdieľajú jej pohľad, že strana založená na kresťansko-demokratických princípoch by mala byť, okrem iného, otvorená takejto diskusii a rešpektovať iný názor.