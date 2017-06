Po zvolení šéfa RTVS chce Maďarič zmeniť spôsob jeho voľby, navrhuje vytvoriť Zbor voliteľov

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) chce meniť spôsob voľby generálneho riaditeľa RTVS. Maďarič chce, aby budúceho generálneho riaditeľa nevolil ani parlament, ani Rada RTVS, ale zbor voliteľov.

Ako zdôraznil na tlačovej besede v stredu, ide iba o ideový návrh, ktorý predkladá iniciatívne. Myslí si, že teraz je ten vhodný čas meniť voľbu, keďže nový systém by sa využil až o päť rokov, teda po skončení súčasnej koalície. „V tejto chvíli to považujem za svoju povinnosť ministra kultúry a za svoj dlh voči RTVS a verejnosti,“ povedal na margo návrhu, ktorým chce voľbu generálneho riaditeľa odpolitizovať.

„Oblasť riadenia RTVS môžeme rozdeliť do troch fáz: kreovanie orgánov RTVS, ich kompetencie a výkon funkcie a skončenie pôsobenia orgánov riadenia. Dnes má kreačnú právomoc nad každou z týchto fáz NR SR a reálne na nej neparticipujú adresáti programovej služby RTVS, čiže verejnosť. Preto z hľadiska zabezpečenia dostatočnej nezávislosti GR RTVS považujem za vhodné vytvoriť osobitný nástroj na jeho voľbu, respektíve výber. Na tento účel budem navrhovať vytvorenie zboru voliteľov, ktorý by bol zložený zo zástupcov relevantných subjektov a občianskej verejnosti,“ predstavil svoju ideu Maďarič. Odvolanie GR RTVS by prešlo do kompetencie Rady RTVS.

V Zbore voliteľov bez politikov

Podľa Maďaričovho ideového návrhu by do 15-členného zboru voliteľov nominovali zákonom presne pomenované inštitúcie určený počet zástupcov tak, aby ako celok reprezentovali širokú škálu verejnosti predovšetkým v rozhodujúcich aspektoch programu verejnej služby.

Mohlo by napríklad ísť o SAV, Rektorskú konferenciu, Ekumenickú radu cirkví, Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ale aj vládu, prezidenta či súdnu radu. Zbor voliteľov by bol z uvedených nominácií ustanovený vždy ad hoc na konkrétny výber GR RTVS.

Členstvo v zbore voliteľov by bolo nezlučiteľné s výkonom politickej funkcie. Zbor voliteľov by vyberal GR prostredníctvom verejného vypočutia a volil dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov.

Táto alternatíva modelu voľby generálneho riaditeľa RTVS by podľa šéfa rezortu kultúry garantovala dostatočné vyváženie vplyvu všeobecnej politickej reprezentácie občanov SR. Ako ďalej dodal, je si vedomý, že o tomto návrhu nehovorí napríklad Programové vyhlásenie vlády, môžu v ňom nastať zmeny.

Myslí si, že načasovanie tohto návrhu je správne. „Práve teraz je vhodný čas nastaviť pravidlá voľby tak, aby bol každý ďalší zvolený nezávislý so silným mandátom verejnosti,“ povedal Maďarič.

Meniť spôsob voľby generálneho riaditeľa je podľa neho veľmi citlivé pred voľbou. „Ak máme niekedy šancu zmeniť systém k lepšiemu, tak môžeme v okamihu, keď nebude ani koalícia sa cítiť ohrozená, že teraz sa siaha na niečo, čo si vydobyla, ani opozícia by nemusela byť v strachu, že zase ide niekto niečo účelovo meniť,“ vysvetlil Maďarič s tým, že v určitom zmysle cíti, že by jeho návrh mohol byť priechodný.

Uvidí, akú to nájde podporu, ale bude zvedavý aj na argumenty ľudí, ktorí bude chcieť možno zachovať terajší systém. Svoj návrh nepovažuje za kontroverzný, ale za vecné riešenie. Myslí si, že by mohol byť hotový v priebehu leta.

Rezník dostáva šancu na zmeny v RTVS

Maďarič sa na tlačovej konferencii vyjadril aj k utorkovej voľbe šéfa RTVS v parlamente, ktorú vyhral súčasný šéf TASR Jaroslav Rezník s 95 hlasmi koalície a kotlebovcov. Opozícia dala 50 hlasov súčasnému riaditeľovi Václavovi Mikovi. „Výsledok druhého kola nebol prekvapením, Jaroslav Rezník bol zvolený v súlade so zákonom a veľkou väčšinou poslancov,“ povedal Maďarič a pripomenul, že kompetenciu NR SR voliť šéfa RTVS dala vláda Ivety Radičovej.

„Jaroslav Rezník dostáva šancu naplniť svoje deklarované predsavzatia. Ako GR RTVS nebude v závideniahodnej situácii, pretože viacerí politici, najmä koaliční, kritizovali súčasné spravodajstvo ako neverejnoprávne a nevyvážené, pričom používa pomerne vysokú dôveru verejnosti. Každý krok bude pozorovaný a hodnotený z pohľadu, či bude alebo nebude spravodajstvo prispôsobovať predstavám a očakávaniam politikov,“ skonštatoval Maďarič.

Zároveň sa poďakoval Mikovi a jeho spolupracovníkom za prácu, ktorú odviedli. Ten posun, ktorý sa súčasnému vedeniu podaril, je podľa Maďariča unikátny. Hoci za Rezníka hlasovali aj kotlebovci, Maďarič je rád, že jeho zvolenie nezáviselo iba od ich hlasov a teda nemusí im byť zaviazaný.