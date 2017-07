Pobrežná stráž vrátila na Haiti 121 migrantov zadržaných v mori

MIAMI 13. júla (WebNoviny.sk) – Americká pobrežná stráž vrátila na Haiti 121 migrantov, ktorých našla v Atlantickom oceáne pri pokuse dostať sa do Spojených štátov. Ide o vrátenie najväčšieho množstva imigrantov za posledný rok. Čln pobrežnej stráže v utorok narazil na preplnené plavidlo asi 35 kilometrov južne od ostrova Great Inagua na Bahamách.

V stredu, po poskytnutí jedla, vody a lekárskej starostlivosti, migrantov vrátili do mesta Cap Haitien na Haiti. Pobrežná stráž informovala, že od začiatku októbra sa do Ameriky pokúšalo cez Floridský prieliv, Atlantik a Karibské more nelegálne dostať 1028 ľudí.