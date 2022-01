Pri ostrove Naxos našli telo malého dieťaťa, prevezú ho na forenzné vyšetrenie

Predstavitelia gréckej pobrežnej stráže informovali, že v sobotu vytiahli z Egejského mora telo malého dieťaťa. Stalo sa tak dva týždne po dvoch smrteľných incidentoch člnov s migrantmi.

Telo dieťaťa našli vo vodách pri ostrove Naxos. Dieťa bolo vysoké 85 centimetrov a podľa odhadov malo tri roky. Úrady ho prevezú do prístavného mesta Pireus na forenzné vyšetrenie.

Ďalšie objavené telá

Vo štvrtok úrady našli na mori štyri telá – muža, ženy a dvoch dievčat. Tri z nich objavili pri Naxose a jedno pri neďalekom ostrove Paros.

Dvadsiateho druhého decembra pri ostrove Folegandros záchranári pomohli 12 ľuďom, pravdepodobne Iračanom, z nafukovacieho člna a z mora vytiahli aj tri telá neznámych mužov. Preživší nehody tvrdili, že najmenej 17 ľudí je ešte nezvestných. O dva dni neskôr zachránili 41 migrantov z plachetnice, ktorá sa prevrátila severozápadne od Parosu. Na plavidle bolo zhruba 80 migrantov.

Utečencov posielajú do Talianska

Keďže Grécko posilnilo hliadky pri svojich ostrovoch vo východnom Egejskom mori, blízko tureckého pobrežia, prevádzači sídliaci v Turecku čoraz častejšie posielajú plavidlá s migrantmi a utečencami smerom do Talianska, uvádza agentúra AP.

V roku 2021 prešlo cez Stredozemné more, aby sa dostalo do krajín Európskej únie, viac ako 116-tisíc žiadateľov o azyl, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Do Talianska nelegálne cestovalo 55 percent z nich, 35 percent do Španielska, 7 percent do Grécka a zvyšok na Maltu a Cyprus.