Pobrežná stráž zachránila pri ostrove Lampedusa približne 300 migrantov, niekoľko z nich zomrelo

Talianska pobrežná stráž natrafila pri pobreží ostrova Lampedusa na asi 300 migrantov natlačených v drevenom člne. Približne 280 osôb sa podarilo zachrániť, no siedmim už nedokázali pomôcť. Traja ľudia už boli mŕtvi v čase príchodu pobrežnej stráže a ďalší štyria skonali na podchladenie po prevoze do nemocnice. Väčšina migrantov pochádzala z Egypta a Bangladéša.

Na záchrane sa podieľali tri záchranné člny pobrežnej stráže a jedno plavidlo talianskej finančnej polície. Mimovládna organizácia Alarm Phone, ktorá dáva úradom nahrávky hovorov z liniek, na ktoré volajú migranti v núdzi, na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedla, že talianskym záchranným člnom trvalo šesť hodín, kým sa dostali k migrantom. „Ich smrti sa dalo zabrániť,“ uviedla skupina.

Počty migrantov prichádzajúcich v tomto roku do Talianska sú výrazne vyššie ako počas ostatných dvoch zím. Do utorka talianske úrady evidovali 2051 príchodov migrantov. V rovnakom období minulého roka to bolo 872 a predvlani 835 migrantov. Príchody migrantov zvyčajne vrcholia v letných mesiacoch.