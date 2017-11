Počas boja o Mosul zomrelo vyše dvetisíc civilistov, avizuje OSN

NEW YORK 3. novembra (WebNoviny.sk) – Pri oslobodzovaní irackého mesta Mosul od militantov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) zahynulo najmenej 2 521 civilistov a ďalších 1 673 utrpelo zranenia. Vyplýva to z najnovšej správy Pomocnej misie Organizácie Spojených národov (OSN) v Iraku a Úradu Vysokého komisára pre ľudské práva (OHCHR).

Počas bitky, ktorá trvala od novembra minulého roku do júla, militanti „popravili“ najmenej 741 civilistov, uvádza sa ďalej v správe. Bojovníci IS tiež údajne podnikali masové únosy, používali civilistov ako ľudské štíty, úmyselne bombardovali domy a strieľali na ľudí, ktorí sa snažili utiecť.

Šokujúce zneužitia

„Počas trvania operácie na znovuzískanie Mosulu boli tisícky civilistov podrobené šokujúcim zneužitiam ľudských práv a jasným porušeniam medzinárodných humanitárnych zákonov. Popravy civilistov, utrpenie spôsobené rodinám, bezúhonné zničenie majetku nebude v ozbrojenom konflikte nikdy tolerované a zodpovední sa budú za svoje ohavné činy zodpovedať,“ vyjadril sa vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad al-Husajn a vyzval aj na vyšetrovanie prečinov irackých ozbrojených síl.

V dôsledku vládnych a koaličných náletov zomrelo počas najintenzívnejšej fázy boja najmenej 461 civilistov.

Zodpovednosť za medzinárodné zločiny

OHCHR a Pomocná misia OSN v Iraku vo svojej správe vyzývajú medzinárodné spoločenstvo, aby konalo a postaralo sa o to, aby sa zodpovední za „medzinárodné zločiny“, ako sú genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, zodpovedali. Zároveň vyzývajú Irak k prijatiu jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu.

Podotýkajú, že iracké súdy a tribunály nemajú právomoc nad medzinárodnými zločinmi a prokurátori a policajní vyšetrovatelia postrádajú kapacitu na vyšetrovanie, obviňovanie a súdenie ľudí, s ktorými súvisia. Iracké právo tiež podľa nich dostatočne negarantuje riadny proces alebo spravodlivé súdne konania.