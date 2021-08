Počas evakuácie britského veľvyslanectva v Afganistane našli citlivé dokumenty

Pri evakuácii britského veľvyslanectva v Kábule spravili „všetko“, čo bolo možné, aby zničili citlivé materiály pred príchodom hnutia Taliban.

V piatok tak reagovalo britské ministerstvo zahraničných vecí na správy denníka The Times, podľa ktorých tam našli „rozhádzané po zemi“ dokumenty s kontaktnými informáciami Afgancov pracujúcich pre Spojené kráľovstvo.

Trom rodinám, ktoré noviny spomínali, už podľa ministerstva pomohli do bezpečia, informuje spravodajský portál BBC.

Otázne konanie

Podľa tieňovej ministerky zahraničia Lisy Nandy incident „vyvoláva vážne otázky“ o tom, čo robil jej vládny náprotivok Dominic Raab v hodinách predtým, ako Kábul padol do rúk Talibanu.

Veľká Británia 13. augusta presunula svoje veľvyslanectvo na bezpečné miesto neďaleko kábulského letiska, zatiaľ čo sa bojovníci Talibanu blížili k afganskému hlavnému mestu.

Ministerstvo zahraničných vecí už v tom čase odporúčalo britským občanom, aby opustili krajinu a v rámci rozhodnutia z mája tiež pokračovali v presídľovaní bývalých afganských zamestnancov a ich rodín do Británie.

Citlivé dokumenty

Podľa Times našli tento týždeň v utorok na pozemku ambasády, ktorý už v tom čase okupoval Taliban, dokumenty identifikujúce afganských pracovníkov aj uchádzačov o prácu.

Papiere údajne obsahovali mená a adresy siedmich zamestnancov, ako aj kontaktné údaje, pracovnú históriu a tiež adresy ľudí, ktorí sa uchádzali o prácu tlmočníkov.

Niektorých z nich už medzitým evakuovali do Spojeného kráľovstva, no osud najmenej dvoch zamestnancov nie je známy, uvádza The Times. Troch afganských zamestnancov a osem členov ich rodín, vrátane piatich detí, sa podľa novín neskôr podarilo vypátrať.

Spolupráca na záchrane

Ministerstvo zahraničia sa v tejto súvislosti poďakovalo denníku za to, že im poskytol získané informácie a spolupracoval na tom, aby mohli tieto tri rodiny dostať do bezpečia.

Parlamentný výbor pre zahraničné veci už ohlásil, že spúšťa vyšetrovanie reakcie ministerstva na situáciu v Afganistane a 1. septembra by mal na otázky poslancov odpovedať minister Dominic Raab.