Počas návštevy pápeža Františka v Šaštíne potrebovali ľudia zdravotnú pomoc, zasahovali aj leteckí záchranári (foto)

Počas stretnutia s pápežom Františkom v meste Šaštín – Stráže v stredu potrebovalo pomoc od zdravotníckych záchranárov a dobrovoľníkov Slovenského červeného kríža 47 pacientov. Informovala o tom hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

Doplnila, že do nemocníc previezli päť osôb, z toho dvoch letecky – s diagnózami náhla cievna mozgová príhoda a infarkt myokardu. Zvyšných troch pacientov záchranári transportovali do nemocníc s ťažkým zranením ramena a so stavom po kolapse, spojeným s bezvedomím.

Kolapsy a kuriózne prípady

Medzi najčastejšie zdravotné ťažkosti tak patrili kolapsy, úrazy a bolesti dolných končatín a hypotenzia. Záchranari pomáhali aj pri kurióznych prípadoch, ako je prisatý kliešť a chrobák v uchu.

Krčová podotkla, že zdravotníci dvoch pacientov po nahlásení zdravotných ťažkostí na mieste nenašli. Predpokladajú, že sa im zlepšil zdravotný stav a pôvodne nahlásené miesto preto opustili.

Posilnená tiesňová linka

Stredisko v súvislosti s pastoračnou návštevou pápeža Františka na Slovensku posilnilo tiesňovú linku 155 vo všetkých krajských operačných strediskách. Verejné priestory zaisťovali dobrovoľníci Slovenského červeného kríža (SČK), Záchranná zdravotná služba (ZSS) Bratislava a Záchranná služba Košice.

Posádky záchranárov aj ambulancie záchrannej zdravotnej služby boli k dispozícii návštevníkom na pevných stanovištiach.

V meste Šaštín – Stráže, Košiciach a Prešove dvojice operátorov z linky 155 priamo v dispečerskom stredisku na mieste zabezpečovali komunikáciu medzi krajskými operačnými strediskami a posádkami ZZS a SČK, ako aj logistiku a manažment pomoci pre pacientov.