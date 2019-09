Počas prvého týždňa projektu Čerstvé hlavičky rozdali školákom 4,8 ton jabĺk

V utorok 3. septembra v rámci projektu Čerstvé hlavičky dostalo svoj prvý balíček od Kauflandu takmer 23-tisíc žiakov zo 62 základných škôl. Cieľom projektu bolo priniesť do slovenských základných škôl viac čerstvých produktov a motivovať deti, aby ich jedli s chuťou a v dostatočnom množstve.

V rámci projektu Čerstvé hlavičky hľadal Kaufland partnerskú školu pre každú svoju predajňu. Celkovo sa do projektu prihlásilo 248 základných škôl. Školy, ktoré dostali najviac hlasov od zákazníkov Kauflandu, získali na každý týždeň 200-gramové porcie ovocia alebo zeleniny pre každého svojho žiaka na celý školský rok 2019/2020.

„V Kauflande nám záleží na svete, v ktorom žijeme, a aj na budúcnosti našich detí. Tie by mali byť zdravé a plné energie, aby si jednak užili detstvo, ale zároveň mali správny vývoj. Preto veríme, že jedným z kľúčov je zdravá a čerstvá strava. Vytvorili sme projekt Čerstvé hlavičky, v rámci ktorého budeme deti motivovať k tomu, aby jedli zeleninu a ovocie. Počas roka sa môžu tešiť na tradičné produkty, ako sú kaleráb, mrkva, hruška, ale aj na exotické ovocie, ako je kivi a kaki,“ vysvetlila Erika Turček Pfundtnerová, projektová manažérka pre spoločenskú zodpovednosť (CSR) spoločnosti Kaufland.

Aj pre školy je príležitosť zapojiť sa do projektu Čerstvé hlavičky skutočne prínosom. Potvrdzujú to aj slová riaditeľky ZŠ s MŠ Za kasárňou v Bratislave PaedDr. Moniky Hulenovej: „V rámci našej školy sa snažíme viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, no sami vidíme, že čerstvé ovocie a zelenina často v desiatach detí chýbajú. V projekte Čerstvé hlavičky sme videli príležitosť, ako hravou a nenásilnou formou priviesť deti k poznaniu, že aj kaleráb alebo mrkva sú chutným chrúmaním. A v kolektíve môže byť aj toto zdravé chrúmanie oveľa zábavnejšie a spojené s príjemnými zážitkami. A o to nám predsa všetkým ide – učiť deti cez pozitívne emócie.“

Konzumácia zeleniny a ovocia je u detí mimoriadne dôležitá, pretože má priamy a rozhodujúci vplyv na vývoj organizmu. Podľa výživových odborníkov zo Svetovej zdravotníckej organizácie by denne mali zjesť aspoň 200 g ovocia a 400 g zeleniny. Deti ich však často konzumovať z rôznych dôvodov odmietajú, čo potvrdzujú aj slová známej výživovej odborníčky Ing. Janky Trebulovej: „Deťom je potrebné novú potravinu ponúknuť minimálne 15-krát, aby si zvykli na novú chuť a niekedy je to aj viackrát. Veľkým príkladom pri konzumácii ovocia a zeleniny sú im rodičia aj súrodenci či spolužiaci. Treba mať však na mysli, že ak dáte dieťaťu dobrý stravovací základ a urobíte to kreatívnym spôsobom, bude brať ovocie a zeleninu ako niečo bežné, čo prirodzene patrí do jedálneho lístka.“

Aj v rámci projektu Čerstvé hlavičky sa Kaufland snaží rôznymi motivujúcimi a kreatívnymi spôsobmi deti inšpirovať k tomu, aby si ovocie a zeleninu častejšie zaradili na zoznam svojich obľúbených potravín. „Okrem toho, že deti budú od nás každý týždeň dostávať svoju porciu ovocia alebo zeleniny, pripravili sme si pre ne aj jedno malé prekvapenie. Všetky deti dostanú aj hravú detskú knižnú brožúru plnú kreslených obrázkov zeleniny a ovocia, vtipov, tajničiek, hádaniek a básničiek, aby sa so zeleninou a ovocím zoznámili bližšie a vytvorili si k nim pozitívny vzťah,“ uzatvára Erika Turček Pfundtnerová.

