Počas SNP na Slovensku operovali britské a americké misie, mnohí skončili v koncentračnom tábore

Po vypuknutí Slovenského národného povstania, konkrétne v polovici septembra v rozmedzí niekoľkých dní, pristáli na Slovensku výsadky britských a amerických spravodajských služieb.

Ako ďalej pre agentúru SITA povedal historik Martin Posch z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, išlo o skupiny tvorené príslušníkmi americkej OSS (Office of strategic services, predchodkyňa CIA) a britskej SOE (Special operations executive).

Misie začali spolupracovať

„Misia Britov pod krycím názvom Windproof nemala podľa pôvodných plánov na Slovensku ostať. Kým americká misia Dawes mala oficiálne pomáhať povstalcom, jednotka Britov mala za cieľ dostať sa čo najskôr do Maďarska,“ povedal Posch s tým, že cieľom tejto misie bolo poskytovať správy z Maďarska, ktoré len niekoľko mesiacov predtým okupovala nemecká armáda.

„Pretože sa k Maďarsku blížil front, boli pre Britov tieto správy veľmi dôležité. Hranice medzi slovenským a maďarským územím sa im však nepodarilo prekročiť a britská misia dočasne zostala na povstaleckom území,“ vysvetlil Posch.

Obe skupiny, misia Dawes i misia Windproof teda pôsobili na veliteľstve povstalcov. „Napriek tomu, že to nikdy nebolo zámerom pri plánovaní výsadkov, obe misie, britská i americká, sa stretli a začali spolupracovať. Obe si navzájom pomáhali monitorovať situáciu a posielali depeše do Veľkej Británie resp. do Spojených štátov amerických. Túto svoju činnosť vykonávali, kým im to technické možnosti a stav frontu umožňovali, pričom je zaujímavé čítať ich správy. Často sa v nich totiž nachádzajú žiadosti o poskytnutie väčšej materiálnej pomoci povstaleckým jednotkám,“ povedal Posch.

Transport do koncentračného tábora

Po porážke povstania, podobne ako časť vojakov, ustúpili príslušníci spravodajských skupín do hôr. „Britský veliteľ, major Sehmer, opätovne vyslal časť výsadku, aby sa pokúsili dostať do Maďarska a de facto splnili svoj pôvodný cieľ. Sehmer sám spoločne so zvyškami svojej a americkej misie zostal v horách, kde unikali pred jednotkami Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy a nemeckým vojskom,“ uviedol Posch.

Pre svoju početnosť sa podľa neho príslušníci jednotiek neskrývali všetci na tých istých miestach, to časť z nich aj zachránilo.

„V noci z 26. na 27. decembra boli zvyšky britskej a časť americkej misie prepadnuté vo svojom úkryte, v horách okolo Polomky. Prepadovým jednotkám sa nepodarilo zajať všetkých vojakov a zvyšok skupiny bol varovaný a podarilo sa im utiecť. Tí, ktorí sa dostali do zajatia, však toľko šťastia nemali. Odtransportovali ich do koncentračného tábora Mauthausen. Tu, na priamy rozkaz šéfa RSHA (Ríšska hlavná bezpečnostná služba, pozn. SITA) Ernsta Kaltenbrunnera, boli v januári 1945 po tom, ako boli vystavení výsluchom a mučeniu, bez súdu popravení,“ dodal Posch.