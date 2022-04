Počas Veľkonočných sviatkov sa Slováci rozpŕchli do sveta, Taliansko nás lákalo najviac

V období tohtoročných veľkonočných sviatkov po viac ako dvojročnej prestávke vycestovalo zo Slovenska do zahraničia rekordne veľa ľudí.

Minulý predĺžený víkend strávilo v rôznych turistických destináciách o 56 percent viac Slovákov ako v predpandemickom roku 2019.

Podľa údajov spoločnosti Kiwi.com medzi najfrekventovanejšie patrili lety našincov z Bratislavy do Londýna, z Viedne do Barcelony, Palmy de Mallorca a Milána, ako aj z Košíc do Prahy.

Veriaci navštívili Vatikán

„Slováci počas Veľkej noci najčastejšie cestovali do Talianska,“ uviedla riaditeľka zákazníckej skúsenosti v Kiwi.com Eliška Řezníček Dočkalová.

Krajina na Apeninskom polostrove sa podľa nej v čase kresťanských sviatkov stáva tradičným cieľom nielen veriacich, ktorí mieria do Vatikánu.

„Nasleduje Veľká Británia, Česko, Francúzsko a Grécko. Podobná situácia bola vlani, keď sa medzi obľúbené destinácie prebojovali tiež Španielsko a Portugalsko,“ priblížila. Slováci strávili v zahraničí v priemere tri dni, dĺžka pobytu sa oproti minulosti výrazne nezmenila.

Cenovo dostupné letenky

Záujem cestovateľov podporuje aj to, že ceny leteniek do vybraných európskych miest zostávajú stále pod dlhodobým priemerom, a to napriek vojne na Ukrajine s negatívnym vplyvom na ceny pohonných hmôt.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019, teda pred vypuknutím pandémie koronavírusu, boli letenky zo Slovenska lacnejšie v priemere o 20 %.

Na Slovensko prišlo počas Veľkej noci dvakrát viac zahraničných návštevníkov ako v roku 2019. Najviac cestujúcich bolo z Ukrajiny, ale pre súčasnú situáciu u nášho východného suseda je predpoklad, že v tomto prípade nejde o turistov. Nasledovali cestujúci z Turecka, Česka, Talianska a Veľkej Británie.