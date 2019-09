Počasie môže prekaziť útok Sagana na štvrtý titul majstra sveta, Belgičan odporúča zrušenie pretekov

Hustý dážď a silný vietor predpovedajú na nedeľu pre región Severný Yorkshire v Anglicku a zlé počasie môže mať výrazne negatívny dopad aj na preteky mužov s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike.

Tradične záverečná a najpríťažlivejšia súťaž šampionátu sa bude odohrávať počas hlavnej časti dňa približne 7 hodín.

Vietor a veľa zrážok

Cyklisti na trase medzi Leedsom a Harrogate budú musieť prekonať 285 km a začnú už o 9.40 h SELČ. „Na nedeľu sa očakáva nebezpečný vietor a veľa zrážok. Hustá tlaková níž sa v nedeľu ráno nasunie nad stred Anglicka. Ak sa tak stane, bude to znamenať veľmi zlé počasie pre oblasť Harrogate,“ uviedol belgický portál Sporza s odvolaním sa na predpovede meteorológa Brama Verbruggena.

Ten na svojej twitterovej prezentácii dokonca píše o možnom zrušení pretekov. „Tlaková níž za tlakovou nížou smerujú do západnej Európy. Najnovšie predpovede hovoria o tom, že jej jadro sa v nedeľu rozpadne nad oblasťou Yorkshire. A to bude celkom nebezpečné. Ak sa táto výhľadová predpoveď potvrdí, bude lepšie zrušiť preteky plánované na nedeľu. Bude to búrkové počasie vo Veľkej Británii.“

Sedem okruhov v Harrogate

Nedeľňajšie preteky mužov s hromadným štartom povedú z Leedsu do kúpeľného mesta Harrogate a budú mať dĺžku 285 km. Cyklisti najskôr absolvujú 187 km zvlnenou krajinou s troma „klasikárskymi“ stúpaniami a potom prvýkrát pretnú cieľovú čiaru.

Následne ich v Harrogate čaká sedem okruhov s dĺžkou 14 km, na ktorých bude pripravené vždy jedno kilometrové stúpanie na Harlow Moor Road s priemerným sklonom 5,6 %. Do skupiny favoritov na zisk titulu majstra sveta patrí aj Slovák Peter Sagan.