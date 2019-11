Počasie na dnes: Na Slovensku očakávame ochladenie, prinesie aj sneženie a na horách bude veterno

Za studeným frontom prúdi do našej oblasti od severozápadu studený morský vzduch. Súčasne sa nad Alpami osamostatní tlaková výš. Ako informuje na svojej stránke Slovenský hydrometeorologický ústav, na území Slovenska bude v sobotu prevažne malá, na severe a východe spočiatku zväčšená oblačnosť a miestami aj snehové prehánky.

Poľadovica a ochladenie

V nižších polohách do 300 m aj dážď alebo dážď so snehom. Ráno očakávame ojedinele poľadovicu a ochladenie. Najvyššia denná teplota dosiahne 2 až 7 °C, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 0 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo -7 °C.

Čakáme prevažne severozápadný vietor 3 až 9 m/s (15 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h). Popoludní bude vietor slabnúť. Predpokladané množstvo zrážok: do 1 mm/ v severnej polovici územia do 3 mm/ do 3 cm snehu.

Vydali výstrahu pred vetrom

Meteorológovia vydali na sobotné dopoludnie pre okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banskú Bystricu a Brezno výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. Vietor môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 20 – 24 m/s (70 – 85 km/h) a krátkodobo v nárazoch aj okolo 30 m/s (110 km/h).

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.